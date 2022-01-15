Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Haberler | Yerel

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor Bayburt'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar, tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

ERZURUM (İHA) - Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

BAYBURT - Bayburt'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar, tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı ve tipi, Bayburt- Araklı yolu ile Bayburt- Erzurum kara yolu 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde etkisini artırdı. Sisinde etkili olduğu güzergahlarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütürken tır sürücüleri kış çilesinin zor olduğunu kaydetti.

Polis ekipleri yüksek rakımlı güzergahları kullanan sürücüleri, dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Son Dakika Haberleri
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Bayburt'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor Bayburt'un yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkisini artıran kar, tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

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