Bayburt'un en yüksek zirvesine tırmandılar

Gümüşhaneli dağcılar Bayburt'un en yüksek zirvesi olan 3 bin 409 metre rakımlı Demirkapı Zirvesi'ne zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

Merkez, Torul, Kelkit ve Köse ilçesinden 18 sporcuya Bayburt Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ve Bayburtlu sporculardan oluşan 12 kişilik ekibin katılmasıyla toplam 30 kişiden oluşan sporcu grubu ilk olarak Bayburt'un Üzengili köyüne bağlı Sarıçiçek yaylasına ulaştı.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu'nun da katılım sağladığı etkinlikte sporcular Kızlar Meydanından başladıkları yürüyüşü Sulak mevkiinden 3 bin 409 metre rakımlı Demirkapı Zirvesine kadar tırmanış şeklinde gerçekleştirdi.

Zirve tırmanışına ilk kez katılan bazı sporcuların yüksek rakımdan olumsuz etkilenmesi nedeniyle tırmanışı bırakmak zorunda kalırken, 3,5 saat süren zorlu tırmanışın ardından 23 sporcu bölgenin en yüksek noktasına ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Temmuz ayında olunmasına rağmen bölgede bulunan kar kütleleri üzerinde kayan, birbirlerine Temmuz ayında kartopu atmanın zevkine varan sporcular, zirvede hatıra fotoğrafı çektirip bir süre dinlendikten sonra inişe geçti.

GÜDAK ekibi olarak birçok kez Bayburt'un Demirkapı zirvesine tırmandıklarını kaydeden kulüp yöneticisi ve etkinlik sorumlusu Selami Karaaslan, zirveden Kaçkar ve Verçenik zirvelerinin de göründüğünü, Karadeniz tarafının sisle kaplı eşsiz manzarasını ve bölgede çok sayıda bulunan buzul göllerini kısmen de olsa görme imkanı bulduklarını söyledi.

Toplamda 7 kilometrelik parkura 30 kişiyle başladıklarını ve 23 kişinin zirveyi gördüğünü dile getiren Karaaslan, 2 bin 800 metreden başlayan yürüyüşte 3 bin 409 metre rakıma ulaştıklarını ve bunun çok ciddi bir rakım farkı ve eğim olduğunu kaydetti.

Güzel bir havada gerçekleştirilen zevkli bir etkinliği başarılı bir şekilde sonuçlandırdıklarını dile getiren Karaaslan, kulüp olarak sadece Gümüşhane'de değil yakın çevrede de yürüyüşler düzenlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Karaaslan, sporculara Sarıçiçek yaylası Kızlar Meydanında yemek ve semaver çayı ikram eden ve yürüyüşün tamamına katılan Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtoğlu'na destekleri ve katılımı için teşekkür etti.

Etkinliğin ardından yine araçlarla Sarıçiçek yaylasından yola çıkan sporcular Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 3 bin yıl önce yapılan ve içerisinde odalar, toplantı salonları, mutfak ve su ihtiyaçlarını görecek kaynak ve havuzların bulunduğu 1,2 kilometre uzunluğundaki Aydıntepe Yeraltı Şehrini gezdikten sonra Gümüşhane'ye döndü. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA