Öğretmenler atıl sentetik çimden öğrencileri için saha yaptı

Bayburt'ta görev yapan öğretmenler, yenilenen sentetik çim stadın eski zeminini kullanarak öğrencileri için okul bahçesinde saha yaptı.

Bayburt'ta görev yapan öğretmenler, yenilenen sentetik çim stadın eski zeminini kullanarak öğrencileri için okul bahçesinde saha yaptı.

Kentte amatör maçların yapıldığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sentetik çim stadının zemini yenilendi. Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmen ve idareciler, zeminden sökülen tonlarca ağırlıktaki sentetik çimi okulun bahçesine taşıdı.

Yaklaşık 1100 metrekare alan, velilerin de katkısıyla 20 kamyon toprak dökülerek düzenlendi. Sentetik çim, öğrenci, veli, öğretmen ve idarecilerin yaklaşık 2 aylık çalışmasının ardından zemine serilerek uzunluğu 44, eni ise 24 metrelik saha oluşturuldu.

Böylece öğrenciler, futbol, okçuluk, atletizm gibi spor dallarında antrenmanlarını açık havada sentetik çim sahada yapabiliyor.

"Yedek kulübemizin koltuklarını da eski bir otobüsten temin ettik"

Okulun Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, AA muhabirine, atıl durumdaki sentetik çimlerden el birliğiyle saha yaptıklarını söyledi.

Sentetik çim serilmeden önce alanın toprak zemin olduğunu belirten Köprücü, özellikle de yağmurlu havada öğrencilerin bu alanı kullanamadığını ifade etti.

Köprücü, öğretmen ve öğrencilerle sahayı yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Böyle bir sahanın maliyeti 250 bin lira civarında. Sadece 2 bin lira civarında yapıştırıcı maliyetimiz oldu. Tüm çalışmaları meslek lisesi olduğumuz için kendi imkanlarımızla yaptık. Şu anda yedek kulübelerinin yapımıyla uğraşıyoruz inşallah onu da bir ya da iki hafta içerisinde halledeceğiz. Yedek kulübemizin koltuklarını da eski bir otobüsten temin ettik. Onları da bir şekilde geri dönüşümle sahamıza dahil ettik."

Sahanın okulun çok amaçlı kullanım alanlarından biri olacağının altını çizen Köprücü, "Milli Eğitim Bakanlığımızın '1000 Okul Projesi' kapsamında sahamızın etrafını tellerle çevirmeyi düşünüyoruz. Böylece hem atletizm hem okçuluk hem de futbol müsabakalarımızı sahamızda yapacağız." dedi.

Öğrencilerden Adem Dursun ise sahayı kullanacağı için mutlu olduğunu belirterek, öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci