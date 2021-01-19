Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
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Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak

19.01.2021 09:29 | Son Güncelleme: 19.01.2021 09:33
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesindeki 2 bin 330 rakımlı Kılıçkaya Yaylası'na Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulumunda sona gelindi.

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesindeki 2 bin 330 rakımlı Kılıçkaya Yaylası'na Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulumunda sona gelindi. İlk rüzgar türbininin yapımı tamamlandı ve montajlanarak hizmete alındı, diğer türbinlerin inşası ise devam ediyor. 400 milyon TL'lik projeyle 32 bin hanenin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Aydıntepe ilçesinde yer alan 2 bin 330 rakımlı Kılıçkaya Yaylası'ndaki rüzgarın ekonomiye kazandırılması için 10 türbinli RES yapılıyor. Altyapı çalışmalarının yüzde 98'i tamamlanan santralin faaliyete alınmasıyla 32 bin hanenin enerji ihtiyacı karşılanacak. Santral devreye alındığı zaman toplam kurulu gücü ise 40 MGW olacak. İlk rüzgar türbininin yapımı tamamlandı ve montajlanarak hizmete alındı, diğer türbinlerin inşası ise devam ediyor.

'5 YIL BOYUNCA RÜZGARIN YÖNÜNÜ ÖLÇTÜK'Çalışmaların devam ettiğini belirten Proje Müdürü İbrahim Alper Saat, "Santralimizde 10 rüzgar türbini kurmayı planlamaktayız. Çetin kış şartlarından dolayı şu anda birinin montajını tamamladık. Enerjilendirilmesi için de hazırlıklarını tamamladık. Santralimizin yılda 140 bin MGW elektrik üretmesi planlanıyor. Ayrıca ayda 700 bin hanenin de enerji ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Proje bedeli olarak ilk yatırım maliyeti yaklaşık 400 milyon TL'ydi. Bunun ilk etapta 200 milyon TL'sini harcadık, yatırımımız devam ediyor. İlk etapta bölgeye rüzgar ölçüm direklerimizi diktik. 5 yıl boyunca rüzgarın yönünü, basıncını, nemini, havanın sıcaklığını ve rüzgarın esme şiddetini ölçtük. Yatırım döneminde, tesis devreye girdikten sonra burada 10-15 personel istihdam etmeyi hedefliyoruz" dedi.'BU DAĞIN OLDUKÇA İYİ BİR POTANSİYELİ VAR'

Bayburt-Trabzon il sınırları arasında yer alan Soğanlı Geçidi'nde yaklaşık 40 MGW'lık bir yatırım yaptıklarını ifade eden firmanın genel müdürü Bertan Korkmaz, "Ürettiği elektrik enerjisi açısından 32 bin hanenin elektrik potansiyelini karşılamış olacağız. Bu da Bayburt ilimizin hemen hemen tüm ihtiyacını karşılayacak düzeyde olacak. Devletimiz ve milletimiz için hayırlı bir yatırım olacak. Bizim ölçümlerimize göre bu dağın oldukça iyi bir potansiyeli var. Bu sene tek türbin, seneye de kalan 9 türbin tamamlanacak" ifadelerini kullandı.


Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
Bayburt RES, 32 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat SÖYLEMEZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 09:38:14. #1.15#
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