Bayat'ta korona virüs denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bayat'ta korona virüs denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayat'ta korona virüs denetimleri sürüyor

Çorum'un Bayat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir
Mutasyonlu virüste korkutan 'fare' gelişmesi: Hayvandan insana geçebilir
'Korona yalan' diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı
"Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı

Çorum'un Bayat ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Bayat Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı ekipler tarafından pazar yerinde yapılan denetimlerde görevliler, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları için çağrıda bulundu. Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü de, gıda sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerini ziyaret ederek tedbirleri yerinde denetledi.

Denetim faaliyetlerinin devam edeceğini dile getiren Başkan Ünlü, maskenin kişinin hem kendisini hem de karşısındaki kişiyi virüse karşı korumada en önemli etken olduğunu ifade etti. Bayat halkının pandemi kurallarına dikkat ettiğini açıklayan Başkan Ünlü, "İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte kurallara uyan halkımıza teşekkür ediyorum. Herkes büyük bir duyarlılığa sahip. İnşallah hep beraber Covid-19 sürecini başarı ile atlatacağız" dedi. - ÇORUM

Bayat'ta korona virüs denetimleri sürüyor
Bayat'ta korona virüs denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Süleyman Soylu Vladimir Putin Enis Berberoğlu Jülide Sarıeroğlu
Magazin Esra Erol Kıvanç Tatlıtuğ Berrak Tüzünataç Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayat'ta korona virüs denetimleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 16:43:44. #1.15#
title