Bayar Gold online kuyumculuk sektöründe söz sahibi oldu

Pandemide online altın satışları %500 arttı. Son dönemde kuyumculuk sektöründe söz sahibi olan Bayar Gold, online kuyumculuğun hızla yükselen bir ivme kazandığını açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisiyle birlikte, insanların eve kapanması aynı zamanda alışveriş alışkanlıklarının da değişmesine sebep oldu. Bu anlamda E-Ticaret, birçok firma için kurtarıcı olurken, online satışlara verilen önem sonrası insanlar Pandemide neredeyse tüm ihtiyaçlarını online sitelerden karşılamaya başladı.

Altın takı sektöründe de Pandemi sonrası işler hızla değişti. Şanlıurfa'da 3 Şubesi bulunan, Mardin ve İstanbul'da 2 atölyesi bulunan Bayar Gold'un açıkladığı verilere göre, Pandemi sonrası insanlar mağaza satışından ziyade online platformlardan takı almayı tercih etti.

Altın ürünlerinin internet üzerinden satışı zor olan ürünler olduğunu dile getiren Bayar Gold Kurucusu Mehmet Emin Bayar, insanların altın takıda da buna rağmen online alışverişi tercih etmesini,pandemi döneminde değişen alışveriş alışkanlıklarına en güzel örnek olarak gösterilebileceğini belirtti.

İNTERNET ÜZERİNDEN ALTIN SATIŞLARI %500 ARTTI

Pandeminin başladığı Mart 2020 ile Aralık 2020 dönemleri arasında online satışlarının %500 e yakın bir artış gösterdiğini belirten Bayar Gold Kurucusu, bununla birlikte satış kanalları olan instagram adresleri ve web sitelerinde ürün açıklamalarına daha detaylı bilgiler eklediklerini ifade ederek, insanların ürün ile alakalı tüm bilgilere eksiksiz erişmesinin satışı artıran en büyük etken olduğunu söyledi.

İnternetten altın alacaklara bazı uyarılarda bulunan Bayar Gold, insanların güvenilir olmayan web sitelerinden veya sosyal medya hesaplarından altın almaması gerektiğinin altını çizdi.Kendilerinin bu anlamda müşteriye orijinal altın patent belgesi gönderdiklerini belirten Bayar Gold, patent belgesinde firma kaşesiyle birlikte ürünün gramının da yer alması gerektiğini açıkladı.

PANDEMİDE TERCİH EDİLEN MODELLER DEĞİŞTİ

Pandeminin takı modelleri konusunda da bazı alışkanlıkları değiştirdiğini ifade eden Bayar Gold kurucusu Mehmet Emin Bayar, pandemi öncesi yatırıma uygun takı modellerinin tercih edildiğini fakat Covid sonrası tercihlerde daha tasarım ürünlerin ön plana çıktığını ifade etti.

Mardin işi telkâri altın takıların son dönemde daha fazla tercih edildiğinin de altını çizen Bayar Gold,birçok televizyon dizinde öne çıkan Süryani Gözü kolye ve bileklik modellerinin kısa sürede çok satanlar listelerinde üst sıralara yerleştiğini açıkladı.

Online kuyumculuk sektörünün pandemiyle birlikte hızla geliştiğini belirten Bayar Gold, bu değişime ayak uydurdukları için kendilerini şanslı gördüklerini, müşterilerin talepleri doğrultusunda hem fiziksel mağaza hem de online platformlardan satışları artırma adına birçok çalışmalarının devam ettiğinin altını çizdi.

PANDEMİDE KARGOLAMA HIZININ ÖNEMİ ARTTI

Tüm online alışverişlerde kargolama hızının önemli olduğunu fakat altın ürünlerinde bunun müşterinin güvenini kazanma konusunda daha fazla ön plana çıktığını belirten Bayar Gold, Altın Kolye, Altın Bileklik, Altın Küpe, Altın yüzük modellerinin genelde özel günlerden hemen önce sipariş verildiğini de hatırlatarak, müşteriye doğru zamanda ulaşması için hızlı kargolamanın çok önemli olduğunu açıklamasına ekledi.