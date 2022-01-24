Bayan muhtar mahallesine kapalı durak istiyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinin en çok rüzgar alan Levent Mahallesinde Muhtar Netice Yalın, duraklarına bakıma alınarak üç durağın da kapalı olması gerektiğini söyledi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinin en çok rüzgar alan Levent Mahallesinde Muhtar Netice Yalın, duraklarına bakıma alınarak üç durağın da kapalı olması gerektiğini söyledi.

Mahallede toplam 10 otobüs durağının olduğunu ve 3'nünde poyraz rüzgarına karşı olduğunu belirten Muhtar Yalın, "Mahallemizde 10 otobüs durağı var. En azından 3'ünün kapalı durağa çevrilmesi şart," dedi. Muhtar Netice Yalın, "Duraklarımızın hepsi poyraz rüzgarına açık. Özellikle fırtınalı havalarda vatandaşlar durakların içine bile giremiyorlar. Çünkü kırılıp parçalanmasından korkuyorlar. Daha önce defalarca kez rüzgardan duraklarımızın camları parçalandı, çatıları uçtu. Hepsi olmasa bile en azından en çok kullanılan 3 durağımızın akıllı durak şeklinde yapılmasını istiyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne konuyu ilettik. Mahallemizde yaklaşık 8 bin kişi yaşıyor ama otobüse binen kişi sayısının az olduğu gerekçesiyle isteğimiz hep geri çevrildi" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri