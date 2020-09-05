Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 10. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?
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Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 10. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

İzleyicileri ekrana bağlayan ve her bölümü ile beğeni toplayan Bay Yanlış'ın 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Bay Yanlış son bölüm de neler oldu? Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 10. bölüm tek parça izle!

Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 10. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?
05.09.2020 01:00 | Son Güncelleme: 05.09.2020 01:04

FOX TV'nin sevilen dizisi Bay Yanlış, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Bay yanlış, 10. bölümde de heyecanlı anlar yaşattı. Dizinin 11. bölüm fragmanı da yayınlanırken yeni bölümde neler olacak, merak edildi! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu? Bay Yanlış yeni bölüm izleme linki! Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı!

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi, tüm bu yaşadığı hayal kırıklıklarından sonra soluğu Bursa'da alır. Nevin ve Ünal Ezgi'nin bu halini sorgular. Ezgi, Özgür'le yaşadıklarını gizlese de Özgür'ün Bursa'ya gelmesiyle her şey açığa çıkar.

Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 10. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

Özgür'ün özür dilemesi hiçbir şeyi değiştirmez. Özgür'ün ona güvenmemesi onu çok üzmüştür. Özgür yalnız kaldıkça Ezgi'yi daha da özler ve ona ne kadar aşık olduğunu daha da anlar.

Bay Yanlış 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Bay Yanlış 10. bölüm tek parça izle! Bay Yanlış son bölüm de neler oldu?

Bu hali Ozan'ı harekete geçirir. Cansu ve Deniz de Ezgi'ye yanlış davrandıklarından dolayı üzgün ve pişmandırlar. Onlar da Ozan ile birlik olup Ezgi ve Özgür'ü bir araya getirmeye çalışır. Bakalım bu plan ikisinin barışmasına yetecek midir?

BAY YANLIŞ 10. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAY YANLIŞ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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