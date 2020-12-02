BAÜN'de, Dünya Engelliler Gününde Anlamlı Etkinlik
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BAÜN'de, Dünya Engelliler Gününde Anlamlı Etkinlik

02.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:51
BAÜN'de, Dünya Engelliler Gününde Anlamlı Etkinlik

Balıkesir Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, atletizmde 100 metre ve Gülle Atma branşlarında Türkiye Şampiyonlukları bulunan Özel Sporcu Mehmet Talat Uçar ve ailesini makamında ağırladı. Dünya Engelliler Günü kapsamında, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, makamını da özel sporcu Mehmet Talat Uçar'la paylaştı.

"En Büyük Engel Sevgisizliktir"

Gerçekleşen etkinlik ve ziyaret dolayısıyla memnuniyetini ifade eden Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş; "Birleşmiş Milletler öncülüğünde dünyada kabul gören 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, ülkemizdeki ve tüm dünyadaki tüm engelli kardeşlerimiz için toplumda farkındalığın artmasına katkı sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. En büyük engel sevgisizliktir. Engelli kardeşlerimizin birçok zorluğa rağmen sanattan spora, eğitimden bilime hayatın her alanında ilham veren çalışma ve başarılara imza attıklarını biliyoruz. Bizler de üniversitemizde engelli öğrenci ve personelimiz ile farklı vesilelerle üniversitemizden hizmet alan engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine uygun çalışmaları yapmaktayız. Başta fiziki alanların düzenlenmesi olmak üzere engelsiz üniversite kimliğini destekleyecek birçok çalışmayı yerine getiriyoruz" dedi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ayrıca üniversite bünyesinde Down Sendromu ile ilgili özel bir Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulmasıyla ilgili girişimde bulunduklarını söylerken, yakın zamanda merkezi faaliyete geçirerek bu alanda da özel çalışmalar gerçekleştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

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Ziyarette yer alan Mehmet Talat Uçar'ın babası Hüseyin Uçar ve annesi Aynur Uçar da Engelliler Günü dolayısıyla toplumda farkındalık oluşumuna verdiği destekler ve kendilerine gösterilen ilgi dolayısıyla Rektör Prof. Dr. İlter Kuş'a teşekkür etti. Spor Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Soyer'in de yer aldığı etkinlik günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi. - BALIKESİR

BAÜN'de, Dünya Engelliler Gününde Anlamlı Etkinlik
BAÜN'de, Dünya Engelliler Gününde Anlamlı Etkinlik
BAÜN'de, Dünya Engelliler Gününde Anlamlı Etkinlik
BAÜN'de, Dünya Engelliler Gününde Anlamlı Etkinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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