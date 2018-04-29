Baün 1. Turizm Rehberliği Kongresi" - Balıkesir

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BAUN Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt ile röportaj

"BAÜN 1. Turizm Rehberliği Kongresi"

BAÜN Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü tarafından düzenlenen kongre kapsamında Edremit ilçesindeki Antandros Antik Kenti gezildi

BALIKESİR (AA) – Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü tarafından düzenlenen "BAÜN 1. Turizm Kongresi" kapsamında Edremit ilçesindeki Antandros Antik Kenti gezildi.

Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde ve Kazdağları eteklerinde yer alan antik kentteki kazı alınına giden 80 kişilik heyet, Antandros Derneği Başkanı Gülçin Cömert'ten kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

BAÜN Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki yıllarda gastronomi ve mutfak sanatları alanlarında kongreler yaptıklarını belirterek, turizm rehberliği alanında ilk kez bir kongreye ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Avcıkurt, yaklaşık 30 üniversiteden katılımcıları ağırladıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu kongrelerimizi önümüzdeki yıllarda uluslararası boyutlara taşımayı hedefliyoruz. Bölgemizin farkındalığını ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Balıkesir, 2 denize kıyısı olan, 320 kilometre sahil bandına sahip bir ilimiz. Tarihi arkeolojik açıdan son derece zengin bir il. Turizm rehberliği açısından da bir açık hava müzesi şeklindeyiz. Arkeolojik kültürel değerlerinin ön plana çıkartılması çok önemli. Kongremiz de çok faydalı oldu. Yasal sıkıntıların giderilmesiyle birlikte büyük tur firmalarının bu bölgeye girmelerini istiyoruz. Bu sayede belki 12 ay turizm yapma imkanı doğacaktır. Bölgemiz bu potansiyele sahip. Yabancı turistlerin de ilgisini fazlasıyla çekeceğine inanıyoruz."

İstanbul Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eğinlioğlu da kongrenin verimli geçtiğini belirterek, "Bu tip yerlerin tanıtımı çok önemli. Antandros kazı ekibi yaklaşık 10 yıldır çalışıyor. Çok güzel şeyler meydana gelmiş. İlk Roma dönemine ait çok güzel freskler var. Bu yerdeki tüm yapıların gün yüzüne çıkartılabilmesi için özellikle kamuoyunda gerektiği yeri almasını diliyoruz. Yaygınlaşıp tanınması gerekiyor. Bu doğrultuda biz de elimizden gelen çabayı göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Antandros Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert ise bölgedeki kazı çalışmalarının devam ettiğini belirterek, her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.