BAU Esports UEM 2021 Playoff'larına yükseldi!
2018'de kupayı ülkemize getiren organizasyon bir kez daha getirebilecek mi?
Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports UEM 2021 Playoff'larına yükselmeyi .
Organizasyon dün aldığı 4 galibiyetten sonra bugün de 3 galibiyet aldı ve toplamda 7 galibiyet 1 yenilgi ile D "Grubu"ndan lider olarak çıktı. Organizasyon Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu şekilde bir açıklama kullandı: "2018'de Avrupa şampiyonu olduk, 2021'de de kupayı ülkemize getirmek için mücadele edeceğiz!"
Biz de bugün oynan maçlar ve skorlarını sizler için derledik:
1. Gün Maçları
Maç - (İspanya) UPV Stingrays 0 - 1 BAU Raiders
Maç - (Hollanda) BAU Raiders 1 - 0 Esports Team Twente
Maç - (Fransa) 4ESPORTS 0 - 1 BAU Raiders
Maç (Polonya) BAU Raiders 1 - 0 Lions PG
2. Gün Maçları
Maç - (İspanya) BAU Raiders 1 - 0 UPV Stingrays
Maç - (Hollanda) Esports Team Twente 1 - 0 BAU Raiders
Maç - (Fransa) BAU Raiders 1 - 0 4eSports
Maç - (Polonya) Lions PG 0 - 1 BAU Raiders
Playerbros ekibi olarak temsilcimize Playoff turlarında başarılar diliyoruz, umuyoruz ki 2018'de gelen kupa bir kez daha ülkemize gelir!
Kaynak: Playerbros