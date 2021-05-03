BAU Esports UEM 2021 Playoff'larına yükseldi!

2018'de kupayı ülkemize getiren organizasyon bir kez daha getirebilecek mi?

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports UEM 2021 Playoff'larına yükselmeyi .

Organizasyon dün aldığı 4 galibiyetten sonra bugün de 3 galibiyet aldı ve toplamda 7 galibiyet 1 yenilgi ile D "Grubu"ndan lider olarak çıktı. Organizasyon Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise şu şekilde bir açıklama kullandı: "2018'de Avrupa şampiyonu olduk, 2021'de de kupayı ülkemize getirmek için mücadele edeceğiz!"

Biz de bugün oynan maçlar ve skorlarını sizler için derledik:

1. Gün Maçları

Maç - (İspanya) UPV Stingrays 0 - 1 BAU Raiders

Maç - (Hollanda) BAU Raiders 1 - 0 Esports Team Twente

Maç - (Fransa) 4ESPORTS 0 - 1 BAU Raiders

Maç (Polonya) BAU Raiders 1 - 0 Lions PG

2. Gün Maçları

Maç - (İspanya) BAU Raiders 1 - 0 UPV Stingrays

Maç - (Hollanda) Esports Team Twente 1 - 0 BAU Raiders

Maç - (Fransa) BAU Raiders 1 - 0 4eSports

Maç - (Polonya) Lions PG 0 - 1 BAU Raiders

Playerbros ekibi olarak temsilcimize Playoff turlarında başarılar diliyoruz, umuyoruz ki 2018'de gelen kupa bir kez daha ülkemize gelir!

Kaynak: Playerbros