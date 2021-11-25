BAU Bilime Saygı Ödülleri Sahiplerini Buldu | BAU | Bahçeşehir Üniversitesi

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BAU, başarılarıyla bilim dünyasında değişimler yaratan bilim insanlarına ve fakülte üyelerine saygılarını sundu. Kurumda 10. ve 15. yılını dolduran, akademik unvanları yükselen, çalışmalarıyla bilime ve kuruma katkı sağlayan tüm üyeler BAU tarafından ödüllendirildi. Bu yıl Onur Ödülü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel'e, Bilime Katkı Ödülü Dr. Öğr. Üyesi Soheil Salahshour ve Toplumsal Fayda Ödülü Prof. Dr. Serdar Durdağı'ya verildi.

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