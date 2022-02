Batur'dan, Oda Başkanlarına tebrik ziyareti

İZMİR (Bültenler) - Başkan ve yönetim kurulu üyelerini kutlayan Başkan Batur, yeni dönemde kendilerine başarı dileğinde bulunurken, yerel yönetimler olarak bir kez daha esnafın yanında oldukları mesajını verdi. Batur, "Pandemi sürecinde nasıl ki esnafa bir nebze olsun can suyu verdiysek, ekonominin darboğazdan geçtiği bu dönemde de esnafın yanındayız" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, esnaf odalarını tebrik turuna çıktı. Geçtiğimiz günlerde seçim süreçlerini tamamlayan esnaf odalarını ziyaret eden Başkan Batur, yapılan seçimlerde güven tazeleyen İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, İzmir Berberler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bilgin ve İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı ile Yönetim Kurullarını ziyaret etti. Oda Başkanları ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek yeni dönemde kendilerine başarı dileklerinde bulunan Başkan Batur, esnafın içinden geçtiği zorlu süreci ilk ağızdan dinledi, destek mesajı verdi.

Batur: Elimizden geleni yapacağız

Halkın nabzını tutmak için sık sık esnaf ziyaretleri yaptığını anlatan Başkan Batur, bir dokunup bir ah işittiklerini söyledi. En çok konuşulan ve esnafı isyan ettiren konunun elektrik faturaları olduğunu da dile getiren Batur, "Herkesin elinde bir fatura, soruyorsun hemen faturayı çıkarıyor. Önceki ay 5 bin Lira olan elektrik faturası, bu ay 15 bin Lira gelmiş. Küçük esnaf bu faturaların altından nasıl kalkacak, bilemiyorum. Elimizden geleni yapacağız. Her zaman yanınızdayız bunu biliyorsunuz, söylememe gerek yok" dedi.

Oda'ya hizmet etmek çok önemli

Esnafın haklarının korunması, bunun için gerekli çabanın gösterilmesi ve bu doğrultuda mücadele edilmesinin önemine vurgu yapan Başkan Batur, tüm Başkanları yaptıkları hizmetlerden dolayı kutladı. Batur, "Oda mensubu olmak, Oda'ya hizmet etmek, bulunduğunuz meslek grubuna hizmet etmek gerçekten çok önemli bir görev. Gerçekten meslek grubunuzdaki arkadaşlarınızın sıkıntılı süreçlerinin aşılması noktasında da büyük gayret sarf ettiğinizi ben yakinen takip etmiştim. Bundan sonraki süreçlerde daha sağlıklı ortamlarda, pandemi sürecinin bittiği ortamlarda çalışmak en büyük temennim" diye konuştu.

Başkanlardan Batur'a teşekkür

Başkan Batur'un ziyaretleri ile duydukları memnuniyeti ifade eden İzmir Pazarcılar Esnafı Odası Başkanı Hamdin Erişen, Belediye Başkanı olarak her zaman yanlarında olduklarını, bunu bildiklerini belirterek, yönetim kurulu ve tüm pazarcı esnafı adına teşekkür etti. İzmir Berberler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Bilgin de, yapılan zamlarla, elektrik faturalarıyla esnafın ikinci kez kira öder durumuna düştüğünü ya da bir personel daha almış kadar olduğunun altını çizerek içinde bulundukları zor koşulları anlattı. Tüm yönetim kurulu üyeleri ve berber esnafı adına Başkan Batur'un pandemi süresince karınca kararınca kendilerine verdiği destek için teşekkür eden Bilgin, "Odaları ihmal etmediğinizi biliyorum, bunun için size teşekkür etmeyi bir borç biliyorum" dedi. İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı da pandemi döneminde Başkan Batur'un verdiği destek için kendisine teşekkür ederek sözlerine başlarken "İzmirli kahveciler, internet salonları ve oyun salonları adına teşekkür ediyorum. Esnafla ilgili yaptığınız çalışmalarda şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Bize her konuda destek oldunuz. Pandemi nedeniyle işyerlerimizin kapalı olduğu dönemde can suyu olacak miktarda bir katkı sağladınız bizlere, bütçemize. Bu anlamda da size çok teşekkür ediyorum, duyarlılığınızdan dolayı. Umarım, daha iyi şartlarda sizlerle beraber olmak isteriz" temennisinde bulundu.

