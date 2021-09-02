Battlefield V, Steam'de ilk 10'a girdi!
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Battlefield V, Steam'de ilk 10'a girdi!

Battlefield V, Steam'de ilk 10'a girdi!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Birinci şahıs nişancı oyunu Battlefield V, Steam'de geçen ücretsiz hafta sonu etkinliğinin ardından, çok sayıda anlık oyuncu sayısına ulaşarak platformda ilk 10'a girmeyi başardı.

EA DICE tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunu Battlefield V, piyasaya sürüldüğü andan itibaren milyonlarca oyunseveri büyülemeyi başardı.

Ancak, yayınlamasının üstünden geçen kısa sürede Battlefield V, çok sayıda hata ve sorun ile karşılaştı. Sunucu sorunları çok uzun bekleme sürelerine neden oldu ve oyuncu filtreleri genellikle düzgün çalışmadı. Bu sorunlar oyunun itibarına oldukça zarar veriken, geliştirici DICE söz verdiği güncellemeleri ve özellikleri bir türlü oyuna dahil etmediği için, oyuncu nezninde çok fazla hayal kırıklığı yaşandı.

Battlefield V, Steam'de ilk 10'a girdi!

TÜM ZAMANLARIN OYUNCU SAYISI REKORU KIRILDI

Battlefield V, tüm bu sorunlara ve zorunluklara rağmen, geçtiğimiz günlerde yeniden diriliş gibi bir şey yaşadı. Oyun, 28 Ağustos - 29 Ağustos tarihleri arasında Steam'de ücretsiz bir hafta sonu etkinliği düzenledi. Steam Database göre tüm zamanların oyuncu sayısı rekoru 76.456 anlık oyuncu ile kırıldı. Bununla birlikte, Battlefield V, ücretsiz hafta sonu etkinliği sona erdikten sonra bile yüksek oyuncu sayısını korumayı başardı.

Birçok Battlefield hayranı yakın zamanda duyurulan Battlefield 2042'yi beklerken, Battlefield V'in 2. Dünya Savaşı ayarlarına geri dönerek yeni oyuncuları çekmek için büyük bir etkinlik başlatması Battlefield V için yeni bir dönemin habercisi oldu.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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