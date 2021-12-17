Battlefield 2042 Ücretsiz Hafta Sonu Etkinliği Başladı

Battlefield 2042 ücretsiz hafta sonu kampanyası başladı! Oyunu 3 gün boyunca Steam üzerinden ücretsiz oynamak mümkün olacak.

Battlefield 2042, Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği, DICE ve Criterion Games iş birliğiyle geliştirilen, Battlefield serisinin en yeni oyunu. Beta sürecinde oldukça beğenilen oyun, resmi çıkışındaki problemlerle oyuncuları şaşırtmış ve hayal kırıklığına uğratmıştı. Ücretsiz açık beta deneyimi sırasında kullanıcıları tatmin etmeyi başaran Battlefield 2042, güncel fiyatları nedeniyle ülkemizde büyük satış rakamlarına ulaşamadı. Şimdi 3 günlük bedava süreçte oyunu deneyimleme ve arkadaşlarımızla eğlenme şansına sahip olacağız.

2042 yılında gerçekleşen bir "insanlık için savaş"ta geçen oyunun hikayesi ise Battlefield 4'ün doğrudan devamı niteliğinde. Oyunun online modlarında, Battlefield oyunlarından alıştığımız gelenekler sürüyor. Onlarca oyuncuyla savaşıyoruz, askeri araçlar, uçaklar ve helikopterler kullanarak savaş alanında üstünlük kurmaya çalışıyor ve bölgeleri ele geçiriyoruz. Peki ücretsiz hafta sonu etkinliği boyunca Battlefield 2042 nasıl indirilir?

Battlefield 2042 Ücretsiz Hafta Sonunda Nasıl İndirilir?

Battlefield 2042 bugünden geçerli olmak üzere tüm haftasonu boyunca ücretsiz oynanabilecek. Oyunu ücretsiz oynamak ise oldukça basit, sadece oyunun Steam sayfasına gitmeniz ve "Oyunu Oyna" ya tıklayarak oyunu indirmeniz gerekiyor. Oyunu indirdikten sonra pazartesi gününe kadar Steam platformu üzerinden oynamayı sürdürebilirsiniz. İyi eğlenceler!

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