Battlefield 2042 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Beta tarihleri duyurulan Battlefield 2042 için Sistem Gereksinimleri DICE tarafından detaylandırıldı.

Ekim ayının ilk haftasında açık betası düzenlenecek olan Battlefield 2042'nin PC sistem gereksinimleri açıklandı. Dün Electronic Arts ve DICE, Battlefield 2042'nin sızan beta tarihlerini resmi olarak duyurmuş ve 6 Ekim'de oyunu ön sipariş verenlerin, 8 Ekim itibariyle de herkesin 9 Ekim'e kadar sürecek olan açık beta sürecine katılabileceğini belirtmişti. Bunun yanı sıra oyunla ilgili teknik detaylar da paylaşıldı ve bunlar arasında Battlefield 2042 PC sistem gereksinimleri de yer alıyor.

Battlefield 2042 minimum PC sistem gereksinimleri şöyle:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i5 6600K ya da daha iyisi

RAM: 8GB

Ekran Kartı RAM: 4GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti veya AMD Radeon RX 560

DirectX: 12

Depolama Alanı: 100 GB

Internet bağlantısı

Battlefield 2042 önerilen PC sistem gereksinimler ise şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 4790 ya da daha iyisi

RAM: 16GB

Ekran Kartı RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 6600XT ya da daha iyisi

DirectX: 12

Depolama Alanı: 100 GB SSD

Internet bağlantısı

Battlefield 2042'nin PC versiyonunda serinin önceki oyunu BFV'in aksine ray-tracing (ışın izleme) teknolojisi yer almıyor. Buna karşılık, Nvidia'nın Reflex (gecikme oranının düşürmek için) ve DLSS teknolojileri oyunda yer alacak.

Ekim ayında piyasaya sürülmesi planlanan Battlefield 2042'nin çıkış tarihi son erteleme ile 19 Kasım 2021'e alınmıştı. Oyun PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformlarında oynanabilecek. Açık beta süreciyle ilgili detaylara aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

