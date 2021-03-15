Battlefield 1 sistem gereksinimleri - Battlefield 1 Türkçe yama var mı?
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Battlefield 1 sistem gereksinimleri - Battlefield 1 Türkçe yama var mı?

15.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:19
Battlefield 1 sistem gereksinimleri - Battlefield 1 Türkçe yama var mı?

Battlefield 1, Electronic Arts tarafından 21 Ekim 2016'da piyasaya sürülmüş bir birinci şahıs oyunudur ve I.Dünya savaşını konu almaktadır. Serinin sevilen oyunlarundan olan Battlefield 1 hala geniş bir kesim tarafından oynanmaktadır. Bu kapsamda Battlefield 1 sistem gereksinimleri nelerdir? Battlefield 1 Türkçe yama var mı? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Battlefield 1 Devrim, içerdiği dört büyük genişletme ve tüm premium içeriklere erişimi açan Premium Pass ile 1. Dünya Savaşı'nın hiç anlatılmamış hikayelerini Battlefield'a getiriyor.

BATTLEFIELD 1 HİKAYESİ, OYNANIŞI

Oyunda kullanılan makineli silahlar ve yakın dövüş silahları tamamen I.Dünya Savaşına ait olan silahlardan oluşmaktadır. Oyunda silahlara ek olarak kullanılan sürdürülebirlik ve binilebilirlik olarak atlar, gemiler ve orta gelişmiş tanklar, uçaklar bulunmaktadır. Oyunda birden çok dil seçeneği vardır ve birçok I.Dünya Savaşı ülkesi bulunmaktadır.

Oyun, önceki Battlefield oyunlarıyla aynı oyun motorunu kullanmış olmasına rağmen EA'nın Star Wars: Battlefront'la kullanmaya başladığı yeni oyun mekanikleri kullanmaktadır. Aynı şekilde Battlefront'la oyun içi yazı tipi ve zeminlerdeki fazla benzerlik oyuncuların bir hayli tepkisini çekmiştir. I. Dünya Savaşı'nın Türkiye coğrafyasında da geçmesi sebebiyle oyunda Türkçe dil desteğide bulunmaktadır.

Battlefield 1'in çok oyunculu modu 4 piyade, 3 araç ve 5 yerden alınabilir elit sınıftan oluşur.

BATTLEFIELD 1 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10
  • İşlemci (AMD): AMD FX-6350
  • İşlemci (Intel): Core i5 6600K
  • Bellek: 8GB RAM
  • Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
  • Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 660 2GB
  • DirectX: 11.0
  • Boş Disk Alanı: 50GB

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

  • İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10 veya üstü
  • İşlemci (AMD): AMD FX 8350 Wraith
  • İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790 veya dengi
  • Bellek: 16GB RAM
  • Ekran Kartı (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB
  • Ekran Kartı (Nvidia): Nvidia GeForce GTX 1060 3GB
  • DirectX: 11.1
  • Boş Disk Alanı: 50GB

BATTLEFIELD 1 TÜRKÇE YAMA VAR MI?

Arayüzü Türkçe olarak desteklenen Battlefield'da altyazı ve seslendirme de Türkçe seçeneği yoktur. Ancak pek çok sitede yama bulunmaktadır.

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