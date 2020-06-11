Battalgazi Meclisi toplantıları seçimle tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Battalgazi Meclisi toplantıları seçimle tamamlandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları tamamlandı.

Battalgazi Meclisi toplantıları seçimle tamamlandı
11.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:59

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Belediye Meclisi Haziran ayı toplantıları tamamlandı. Toplantıda, Tandoğan Mahallesinde imar planı değişikliğine itiraz ret edildi.

Korona virüs tedbirleri dahilinde Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen birleşimde 7 gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, öncelikli olarak 2019 yılı faaliyet raporu ve 2019 yılı Kesin hesabı görüşülürken, Denetim komisyonu tarafından hazırlanan Battalgazi Belediyesi 2019 Mali yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap ve işlemleri hakkındaki denetim raporu meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet kazıcı yükleyici iş makinesinin alınmasına karar verilirken, İmar komisyonuna havale edilen Tandoğan Mahallesinde bulunan yaklaşık 42 hektarlık alanda yapılan imar planı değişikliğine dair itirazı da görüşerek, reddine karar verdi.

İhtisas komisyon üyeleri seçildi

Öte yandan açık oylama ve oy çokluğu ile seçilen Meclis İhtisas Komisyon üyelikleri de şu isimlerden oluştu, "Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Ahmet Solmaz, Tarkan Bayram, Mikail İkis, Seyit Ahmet Taşır ve Ramazan Han. İmar Komisyonu Üyeleri: Eyüp Sağlam, Vahap Erdem, İsmet Cici, Rıfat Türker ve Metin Mandal. Çevre ve Sağlık Komisyonu: Hasan Demez, Abdurrahman Kızıl, Mustafa Karaman, Adem Atalan ve Ali Sonkaya. Eğitim ve Kültür Komisyonu: Seyit Ahmet Taşır, Recep Ülkü, Özlem Pelitoğlu, Muhsin Öz ve Yusuf Aksaç. Gençlik ve Spor Komisyonu: Tarkan Bayram, Mehmet Ulaş, Muhsin Öz, Burak Sürmeli ve Mikail İkis. Halkla İlişkiler, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu: Mehmet Çolak, Bilal Yapalıkan, Sıddık Özdemir, M.Ali Görgeç ve Adil Demirel. Hukuk Komisyonu: Leyla Keleş, Mustafa Umut Yalçın, Mehmet Ulaş, Özlem Pelitoğlu ve Adem Atalan. Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu: Hadi Bayındır, Ebru İnanç, Recep Ülkü, Burak Sürmeli ve Abdurrahman Kızıl. Temel Haklar ve Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Özlem Pelitoğlu, Hadi Bayındır, Leyla Keleş, Ebru İnanç ve Zafer Kırçuval. Turizm ve Sanat Komisyonu: Zafer Kırçuval, Yusuf Aksaç, Adil Demirel, Mikail İkis ve Muhsin Öz"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, seçimin meclise hayırlı olması temennisinde bulunarak, üyeliklere seçilen meclis üyelerine de görevlerinde başarılar diledi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısı ise 1 Temmuz Çarşamba günü saat: 14.00'de Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir Haber
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Haber
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
89 yaşındaki Gül Dede, koronavirüse meydan okuyor
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak
Türkiye'nin öncü kargo şirketinden heyecanlandıran hamle! Vatandaş patron olacak
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Eymen'in ölümüne neden olan hemşirenin, trafik kurallarını hiçe sayan görüntüleri tepki çekti
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Dur ihtarına uymayan gencin güldüren çıkışı: Benden iyi kapkaççı yok
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Son Dakika: Karneler öğrencilere dağıtılmayacak, elektronik ortamda erişime açılacak
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Putin ile Libya ve Suriye'yi görüştü
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
Nişan töreninde 6 kişi koronavirüse yakalandı, köy karantina altına alındı
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
2022'de devreye alınacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'yle çifte maaş alınacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Battalgazi Meclisi toplantıları seçimle tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 14:01:07. #1.14#
title