Battalgazi Belediyesi ve Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı
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Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Kızılay, Güncel

Battalgazi Belediyesi ve Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, Kızılay Malatya Şubesi ve Vefa Destek Grubu ekipleri, korona virüsüne karşı önlem mücadelesi kapsamında 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerine, içerisinde gıda ve hijyenik malzemelerin bulunduğu yardım kolileri dağıttı.

03.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:39
Battalgazi Belediyesi ve Kızılay ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi, Kızılay Malatya Şubesi ve Vefa Destek Grubu ekipleri, korona virüsüne karşı önlem mücadelesi kapsamında 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerine, içerisinde gıda ve hijyenik malzemelerin bulunduğu yardım kolileri dağıttı.

Göztepe ve Tandoğan Mahalleleri başta olmak üzere birçok ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yardım kolilerini teslim eden ekipler, 65 yaş ve üstü yaşlı vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılarda da bulundu. Kapı kapı teslim edilen yardım kolilerinin dağıtımına, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediye Başkan yardımcıları, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ve Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu katıldı.

Malatya'nın en ucra köşelerine kadar yardım çalışmalarının süreceğini belirten Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, "Kızılay ve Battalgazi Belediyemizle birlikte bugün vatandaşlarımıza gıda ve hijyen paket dağıtımlarımız devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanımız ile birlikte önceden tespit edilen aileleri ziyaret ettik. Katkılarından dolayı Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"İhtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız"

Bu tür yardım çalışmaları ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduklarını dile getiren Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ise "Malatya Valiliği koordinesinde vefa destek grubu çalışmaları nezdinde sokak sokak gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya devam ediyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder'in bize vermiş olduğu desteklerle daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ziyaret ediyoruz. Hem bizim hem de belediyemizin vermiş olduğu gıda paketlerini dağıtarak ailelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gün milli birlik ve beraberlik içinde dayanışma günüdür"

Sosyal Devlet olma gereğini yerine getirmek için canla başla çalıştıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, "Sosyal devlet olma gereğini yerine getirme açısından şuan Kızılay ile beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sokaktayız. Ülkemiz 10 Mart'tan itibaren bu virüs ile karşı karşıya kaldı. O günden bu yana başta Cumhurbaşkanımızın talimatıyla almış olduğu tedbirleri ve söylemleri alanda ifa etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 'Evde hayat var' diyoruz. Siz evinizde kalın. En azından taşıyıcı olmayı engelleyin diye vatandaşlarımıza telkinde bulunuyoruz. Bu bağlamda Malatya'mızda gerekli tedbirler, en üst seviyede alındı. Vatandaşlarımızda alınan bu tedbirlere riayet ediyor. Evde kalın çağrımızdan sonra bazı vatandaşlarımızın gündelik olarak gördükleri işler var. O işlerini yerine getirememesinden kaynaklanan ihtiyaçları oluyor. Biz, Battalgazi Belediye olarak diğer yardım kuruluşlarıyla beraber sürekli Battalgazi'mizde sahadayız. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını giderme adına çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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