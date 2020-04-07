Battalgazi Belediyesi, 900 kilometre yol bakım ve onarım çalışması yaptı
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Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Orduzu, Güncel

Battalgazi Belediyesi, 900 kilometre yol bakım ve onarım çalışması yaptı

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi tarafından son bir yıl içinde asfaltlama çalışmalarının kapsamını genişleterek, ilçede 900 kilometre yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

07.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:41
Battalgazi Belediyesi, 900 kilometre yol bakım ve onarım çalışması yaptı

Malatya'nın Battalgazi İlçesi Belediyesi tarafından son bir yıl içinde asfaltlama çalışmalarının kapsamını genişleterek, ilçede 900 kilometre yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ekonomik yatırımların askıya alındığı son bir yıl içerisinde çalışmalarını aralıksız devam ettirdi. İlçenin muhtelif noktalarında gece gündüz çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık olarak 900 kilometre yol bakım ve onarım çalışmaları, 130 kilometre stabilize çalışmaları, 30 kilometre sıcak asfalt serimi, 75 bin metrekare yama çalışmaları ve 10 kilometre sathi kaplama asfalt serimi ve 25 bin metrekare kilit taşı yapım ve onarım çalışmaları yapıldı. Bu arada, Battalgazi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde çalışmasına başladığı Orduzu Mahallesi'nde sıcak asfalt serimi çalışmasını da tamamladı.

Orduzu Köşebaşı Mahallesinde ikamet eden Sadık Koçer isimli vatandaş, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, "Battalgazi Belediyesi, güzel hizmetler gerçekleştiriyor. Yollarımızı tertemiz yaptılar. Ne istediğimiz olursa Osman Güder başkanımıza söylememiz yeterli. Eskiden parke taşıydı yollarımız. Doğalgaz geldikten sonra yollarımız bozuldu. Belediyemize müracaat ettik ve Başkanımız isteğimizi yerine getirdi. Bozuk olan yollarımız artık daha güzel" dedi. Mahalle sakini Alattin Yıldırım isimli vatandaş ise "Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan hizmetten gayet memnunuz. Yollarımız daha önceden iyi değildi. Yağmur yağdığı zaman yollarımız kötü oluyordu. Çocuklarımız çamurlu yollardan dolayı geçemiyordu. Şuan yaz aylarının gelmesiyle sıcak asfalt serimi gerçekleşiyor. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu. Battalgazi Belediye'sinin hizmetlerinde hiçbir aksama görmediğini dile getiren Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin de, "Ülkemizde yaşanan korona virüse rağmen Battalgazi Belediyemiz, ilçe adına hizmetlerini hiçbir zaman aksatmadı. Ekipler, şuan da Orduzu Köşebaşı Mahallemizde ve diğer mahallelerimizde asfalt çalışmalarını yapıyor. Belediyemiz her daim yanımızda. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Ne ihtiyacımız olsa belediyemize bildiriyoruz. Belediyemiz, sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra korona virüs tedbirleri kapsamında da Camilerimi, Muhtarlık binalarımızı ve Parklarımızda dezenfekte çalışmaları yaptılar. Allah razı olsun Osman Güder başkanımızdan. Emeği geçen herkese özellikle belediye başkanımız Osman Güder'e mahallemiz adına teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu millete hizmet adına dur durak bilmeyeceğiz"

Yapılan çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, millete hizmet adına Battalgazi Belediyesi olarak dur durak bilmeyeceklerini belirtti. Başkan Güder, asfaltlama çalışmalarını değerlendirirken, "Fen İşleri Müdürlüğümüzün Orduzu Mahallesinde takriben 1 km yakın sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiler. Bizde bu çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmaları kontrol ettik. Vatandaşlarımızla ve muhtarımızla konuştuk. Başka bir sorunları olup olmadığını sorduk. Yapılan çalışmalar vatandaşlarımızda memnuniyet uyandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz geçmiş olduğu 1 yıl süre zarfında 75 bin metrekare yama işlemi, 30 kilometre civarında sıcak asfalt, 10 kilometre kadar sathi kaplama, Sıcak ve sathi kaplama için 130 kilometre yol zemini, 900 kilometre civarında da yol bakım çalışmalarını 2019 yılı sıkıntılı bir yıl olmasına rağmen, Battalgazi Belediyesi olarak gerçekleştirdik. İnşallah 2020'de bu yapılan hizmetin üzerine koyarak milletimize hizmetlerimiz artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

"Soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kuracağız"

Battalgazi Belediyesi olarak soğuk asfalt üretim ve serim tesisi kuracaklarının da altını çizen Başkan Güder, "Bu yıl asfaltta farklı bir üretim yatırımı yapacağız. Soğuk sathi kaplamaları müteahhit firmalarla yapıyorduk. Yapılan yolların çok uzun ömürlü olmadığını gözlemledik. İnşallah Battalgazi Belediyesi olarak soğuk asfalt üretim ve serim tesisimizi de kuracağız. Sıcak asfalt tesisimiz zaten eskiden vardı. Altıncı, yedinci ayda oda faaliyete geçecek. İnşallah sürekli yaşanan bu asfalt sorununu gidermiş olacağız" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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