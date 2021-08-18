Batman Veysel Karani AİHL öğrencisi, Türkiye şampiyonu oldu

Spor programı uygulayan ve çeşitli dallarda 94 madalya alarak Türkiye'nin en gözde spor liseleri arasında yer alan Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Spor programı uygulayan ve çeşitli dallarda 94 madalya alarak Türkiye'nin en gözde spor liseleri arasında yer alan Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan ve büyük bir heyecana sahne olan 16-17 Yaş Yıldız Erkekler Serbest Güreş Lige Terfi Müsabakaları yapıldı.

Müsabaka sonuçlarına göre Batman Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Şahin Acar, 48 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Kaynak: Habermetre