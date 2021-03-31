Batman Üniversitesi hızlı başladı! Hazırladıkları projeye TÜBİTAK'tan 800 bin TL'lik destek

Batman Üniversitesi tarafından hazırlanan "Petrol Kuyularındaki Ekipmanlarda Oluşan Olası Mekanik ve Elektrik Arızalarının Uzaktan Tespiti için Yapay Zekâ Tabanlı Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" konulu proje, TÜBİTAK'tan 800 bin TL destek aldı. Proje ile petrol kuyularında arıza kaynaklı üretim kayıpları minimize edilecek, petrol üretiminde verimin artırılmasına katkı sağlanacak.

Üniversite-Sanayi iş birliğine önem veren ve bu yönde projeler geliştiren Batman Üniversitesi'nin projesi TÜBİTAK tarafından desteklendi. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında hazırlanan "Petrol Kuyularındaki Ekipmanlarda Oluşan Olası Mekanik ve Elektrik Arızalarının Uzaktan Tespiti için Yapay Zekâ Tabanlı Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması" konulu proje, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından kabul edildi. Batman Üniversitesi Elektrik-Elektronik, Petrol ve Doğalgaz, Makine ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademik personeli ile TPAO Batman Bölge Müdürlüğünün katkıları ile hazırlanan proje yaklaşık 800.000 TL destek almaya hak kazandı.

ARIZA KAYNAKLI KAYIPLAR MİNİMİZE EDİLECEK

Hazırlanan proje ile ülkemizde ve bölgede bulunan petrol kuyularında arıza kaynaklı üretim kayıplarının minimize edilmesi, kuyu verimine yönelik verilerin çevirim içi (online) olarak alınması, sistemin uzaktan kontrolüne olanak tanınması ve birçok arızanın daha oluşmadan yapay zekâ destekli karar verme mekanizması ile tespit edilebileceği bir sistem geliştirildi. Sistemin petrol sektörünün gereksinimlerini karşılaması için TPAO Batman Bölge Müdürlüğü Batıraman Kampında bulunan BR-420 nolu kuyuda yaklaşık bir yıldır başarıyla çalışan petrol üretim takip sistemi ile petrol üretim sistemine ait veriler çeşitli sensörler ile kayıt altına alındı.

PETROL ÜRETİMİNDE VERİM ARTIRILACAK

Nesnelerin interneti ve yapay zekâ temelli teknolojisiyle alanında öncü olan sistem ile ülkemizde petrol üretiminde verimin arıtılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor. Rektör Demir: "Arıza Kaynaklı Üretim Kayıplarını En Aza İndirmeyi Amaçlıyoruz" Petrol Kuyularındaki Ekipmanlarda Oluşan Olası Mekanik ve Elektrik Arızalarının Uzaktan Tespiti için Yapay Zekâ Tabanlı Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması adlı proje hakkında açıklamalarda bulunan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, geliştirilen sistemle birlikte ülkemizde ve bölgede bulunan petrol kuyularında arıza kaynaklı üretim kayıplarının en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Rektör Demir açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Sistem sayesinde sahadaki her bir kuyuya ait elektriksel ve mekaniksel veriler online olarak alınabilmekte ve bu veriler sayesinde birçok arıza daha oluşmadan yapay zekâ destekli karar verme mekanizması ile tespit edilmektedir. Petrol üretim sistemi arızalarının daha oluşmadan kestirimi özelliği ile alanında öncü olan bu proje kapsamında geliştirilen yazılımların tamamı ve sistem entegrasyonu projede görev alan üniversitemiz akademik personeli tarafından yapılmıştır. Bu projenin hazırlanması ve hayata geçirilmesinde büyük emek harcayan tüm personelimize ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Hazırlanan projenin sonucunda elde edilen bilgilerin ve geliştirilen ürünün Lansman Töreninin 8 Nisan 2021 tarihinde Batıraman Kampında gerçekleşeceği bilgisini de veren Rektör Demir, geliştirilen pompa takip sisteminin kurulu olduğu BR-420 numaralı atbaşının bulunduğu lokasyonda iş güvenliği ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tanıtımın yapılacağını ve bu konuda tüm önlemlerin alındığını söyledi.