Batman Müftülüğünden "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman Müftülüğünden "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek

Batman Müftülüğü kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.

Batman Müftülüğünden 'İyilik Kanımızda Var' kampanyasına destek
15.05.2020 00:56 | Son Güncelleme: 15.05.2020 00:58

Batman Müftülüğü kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek verdi.

Yurt genelinde sürdürülen kampanya için çok sayıda İl Müftülüğü çalışanı ve vatandaş Kızılay Standı'nda kan bağışında bulundu.

İl Müftüsü Turgut Erhan, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle kan stoklarında azalma olduğunu, kampanyaya bu nedenle destekte bulunduklarını söyledi.

Erhan, Diyanet İşleri Başkanının da tüm personeli kan bağışında bulunmaya çağırdığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz de bu sorumluluğun bir parçası olarak burada bugün Kızılay'ın açmış olduğu standa kan bağışında bulunmak üzere geldik. Sorumluluğumuzu yerine getirmenin mutluluk ve huzurunu yaşıyoruz. Kızılay standında hijyenik ortam da oluşturulmuş. Personel güler yüzü ve tatlı dilli ile kan bağışında bulunmaya gelen vatandaşlara elinden gelen desteği sağlıyor. Biz de sorumlu birer fert olarak katkıda bulunuyoruz ve tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz."

Batman Müftülüğünden 'İyilik Kanımızda Var' kampanyasına destek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi Haber
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Haber
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı Haber
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona uğruyor Haber
Kartal Devlet Hastanesi Başhekimi Recep Demirhan'dan umut veren sözler: Koronavirüs güç kaybederek mutasyona...
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan 8 kişiden birinin Burak Yılmaz olduğu iddia edildi
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
İstanbul'da taksi şoförü, bıçaklı bir saldırgan tarafından gasp edildi
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
Düzce'de Karaca Deresi'nde yaşanan balık ölümleri mahalleliyi korkuttu
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
Kayınvalidesinin parasıyla borcunu ödeyen gelin: Kapkaça uğradım
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Kahramanmaraş'ta nişan sonrası karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 81'e yükseldi
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Fenerbahçe, Acun'un 'sol bekin kralı' dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Fenerbahçe, Acun'un "sol bekin kralı" dediği Kwadwo Asamoah'ı transfer ediyor
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Sezen Aksu Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Hasan Şaş Metin Oktay Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: Batman Müftülüğünden "İyilik Kanımızda Var" kampanyasına destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 01:55:34. #1.15#
title