Batman'daki Terör Operasyonu
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'ndaki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.
Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'ndaki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin'in naaşı, memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.
Şehit Çetin'in naaşı, uçakla getirildiği Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında yakınları ve yetkililer tarafından karşılandı.
Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında uçaktan alındı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürülen Çetin'in naaşı, yarın öğle vakti Sandıklı ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.