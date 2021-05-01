Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
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Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi

Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, nisan ayında bölgeye yağış düşmeyince ekili arazilerini kendi çabalarıyla sulamaya başladı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, nisan ayında bölgeye yağış düşmeyince ekili arazilerini kendi çabalarıyla sulamaya başladı. Çitçiler, önlem alınmadığı taktirde, bu yıl mahsul alamayabileceklerini söyledi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde nisan ayında beklenen yağış düşmeyince çiftçiler tedirgin oldu. Ekinler su almayınca kuruma noktasına geldi. Bu yıl mahsul alamamaktan korkan çiftçiler, ürünlerini korumak için tarlaların yanı başında bulunan kuyulardan fıskiyelerle sulamaya başladı.

Çiftçi Süleyman Yıldırım, "Yağışların istenilen düzeyde olmaması nedeniyle, bazı tarlalarda ekinler kurumaya başladı. Bu durum endişe veriyor. Ekili alanlarımızı kendi imkanlarımızla sulamaya başladık. Bu yıl gerçekten kuraklık çok fazla. Ürünümüzü kurtarmaya çalışıyoruz. Buğdayı sulamasak ve yağış olmazsa, bu yıl mahsul elde edemeyiz" dedi. 

Çiftçi İhsan Öner ise, "Bu bahar ayında hiç yağmur yağmadı diyebiliriz. Buğdayımızın kurumaması için, kendi imkanımızla sulamaya başladık. Sulamazsak mahsul alamayacağız ve bütün emeklerimiz boşa gidecek. İnşallah mahsulümüzü kurtarırız" diye konuştu. 


Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi
Batman'daki çiftçilerin kuraklık endişesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER

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