Batman'da yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu - Haberler
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Batman'da yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu

Batman'da yolu kardan kapanan köydeki hasta için ekipler seferber oldu
AA / Metin Özmen - Haberler | Güncel

Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

BATMAN (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Mehmet Salih Yıldız, yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Bayramlar köyünde rahatsızlanan böbrek hastası 50 yaşındaki Sadettin Altın'ın yakınlarının durumu yetkililere bildirmesi üzerine ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Kaymakam Murat Mete'nin talimatları doğrultusunda ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirten Yıldız, zorlu çalışmalardan sonra 8 saatte köy yolunu açtıklarını ve sağlık ekiplerinin hastaya ulaştığını kaydetti.

Yıldız, 112 Acil Servis ekiplerince hastanın Sason Devlet Hastanesine kaldırıldığını aktardı.

???????Altın da kendisini hastaneye yetiştiren ekiplere teşekkür etti.

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AA / Metin Özmen - Son Dakika Haberleri

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