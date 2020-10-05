Batman'da pandemi sürecinde kemoterapi hizmeti devam ediyor
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Batman'da pandemi sürecinde kemoterapi hizmeti devam ediyor

05.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:59

- Batman'da pandemi sürecinde kemoterapi hizmeti devam ediyor Batman Bölge Devlet Hastanesi Kemoterapi Merkezinden hizmet alan hastaların tedavileri pandemi süreci içerisinde de kesintisiz devam ediyor.

- Batman'da pandemi sürecinde kemoterapi hizmeti devam ediyor

BATMAN - Batman Bölge Devlet Hastanesi Kemoterapi Merkezinden hizmet alan hastaların tedavileri pandemi süreci içerisinde de kesintisiz devam ediyor.

Yaklaşık 120 hastanın tedavi aldığı kemoterapi merkezi 20 yatak kapasiteyle bölge illerine de hizmet veriyor. Onkoloji uzmanı Dr. Yakup Ergün sorumluluğunda tedavi alan hastalardan 63 yaşındaki Ubeydullah Bozkur, pandemi sürecinde de hastaların tedavilerini aksatmadan sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Bozkur, "7 yıldır mide kanseri tedavisi görüyorum bunun son 5 yılını Batman Bölge Devlet Hastanesinde devam etmekteyim. Tetkik ve tedavilerimiz aynı gün içinde tamamlanmaktadır. Bu düzen özellikle il dışından gelen hastalar için büyük kolaylık sağlıyor. Siirt, Bitlis, Mardin, Şırnak ve daha birçok ilden gelen hasta arkadaşlarımız var. Aile gibi olduk. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum. Üç haftada bir kemoterapi alıyorum. Pandemi döneminde de tedavim aksamadan devam ediyor. Buradan kanser tedavisi gören hastalara şunu söylemek istiyorum, lütfen doktorlarının verdiği tedavileri eksiksiz yerine getirsinler. Maske takmaya özen göstersinler. Toplu taşıma araçlarından mümkünse uzak dursunlar. Sosyal mesafe bizler için iki kat daha önem taşımaktadır. İyi bir uyku ve dengeli beslenerek bağışıklık sistemimizi güçlü tutabiliriz" dedi.

Batman'da pandemi sürecinde kemoterapi hizmeti devam ediyor
Batman'da pandemi sürecinde kemoterapi hizmeti devam ediyor
Batman'da pandemi sürecinde kemoterapi hizmeti devam ediyor
Batman'da pandemi sürecinde kemoterapi hizmeti devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN

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