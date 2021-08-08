Batman'da olası orman yangınlarına karşı tedbirler arttırıldı

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Batman'da ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı tedbirler artırıldı.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Batman'da ormanlık alanlarda olası yangınlara karşı tedbirler artırıldı.

Valilik kararıyla kentte ormanlık alanlara giriş bir ay süresince yasaklanırken, Batman Orman İşletme Müdürlüğü de ekiplerin devriye görevini sıklaştırdı.

Batman Orman İşletme Müdürü Huriye Öztürk, AA muhabirine, kentte 118 bin 500 hektar ormanlık alan bulunduğunu belirterek, Batman'ın yüzölçümünün yaklaşık yüzde 20'sinin ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

Öztürk, ormanlık alanların daha çok Sason, Kozluk ve Gercüş ilçelerinde bulunduğunu dile getirerek, genellikle meşe ağaç türünün hakim olduğu alanlarda her yıl ağaç dikim faaliyetlerinin artırıldığını aktardı.

Son 10 yılda 2 bin 500 hektar alanın orman varlığına kazandırıldığını ifade eden Öztürk, "Bunun yanında şu anda mevcut durum itibarıyla 850 hektar alanda ağaçlandırma, bakım, çapa ve sulama çalışmaları devam ediyor. Sonbaharda da 1000 hektarlık alan için programımız mevcut. Özellikle Hasankeyf'in etrafının ve Ilısu Barajı civarındaki alan bu yıl için programımızda." dedi.

Öztürk, havaların sıcak seyretmesi dolayısıyla yangın riskinin yüksek olduğuna işaret ederek, "Bu kurak ve nem oranı düşük günlerde devriye ekiplerimiz ormanlık alanlarda sık sık geziyor. Ayrıca drone ile ormanı gözetleme şeklinde de gerekli önemlerimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan da bu konuda duyarlılık beklediklerini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Vatandaşlardan isteğimiz piknik alanlarına gittiklerinde ateşi kontrollü bir şekilde yaksınlar. Yanlarında mutlaka su bulundursunlar. Ayrıca söndüğünden de emin olduktan sonra ateşin başından ayrılmalarında yarar var. Bir de sigara izmaritlerine lütfen dikkat etsinler. Çünkü, 'Atayım ne olacak, bir sigaradan yangın mı çıkar?' demeyelim. Büyüyen yangınlar bu şekilde çıkıyor. Küçücük bir alev kuru otlarla birdenbire büyüyor ve yerleşim yerlerini tehdit edercesine hem can kaybına hem mal kaybına yol açıyor."

Valilik kararıyla ormanlık alanlara girişlerin bir aylığına yasaklanmasının amacının insanları ormandan mahrum etmek değil, yangınları önlemek, yangınların vereceği hasarın önüne geçmek olduğunu vurgulayan Öztürk, olası yangınlara karşı 24 saat esasıyla ekiplerin hazır beklediğini, yapılan ihbarlara hızla müdahale edildiğini ifade etti.

Öztürk, olası bir yangına en geç 15 dakika içerisinde ulaşabildiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak