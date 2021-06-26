Batman'da öğrencileri terör örgütlerinden korumak için geziye gönderdiler

Batman'da öğrencileri terör örgütlerinden korumak için geziye gönderdiler Batman'da 23 genç terör örgütlerinin istismarından korunmak amacıyla geziye götürüldü.

Batman'da öğrencileri terör örgütlerinden korumak için geziye gönderdiler

BATMAN - Batman'da 23 genç terör örgütlerinin istismarından korunmak amacıyla geziye götürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Genç Adımlar Kampa-5 projesi" ile gençlerin bölücü ve yıkıcı örgütlerin suiistimalinden korunması amaçlanıyor. Proje ile Batmanlı 23 genç Çanakkale'de 3 gün boyunca tarih ve kültür bilinci kazanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Genç Adımlar Kampa-5 projesi" kapsamında 23 öğrenci Çanakkale'ye uğurlandı. Batman İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Köse, "Emniyet Genel Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinesinde Batman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğimizce yürütülen "Genç Adımlar 5 Kampa projesi" kapsamında bugün hep birlikte bir araya geldik. Polis evimizde bir kahvaltı yaptık. Genç arkadaşlarımızı görevli personelimiz nezaretinde ayarlanan tur şirketiyle beraber Çanakkale gezisine uğurluyoruz. Çanakkale ruhunu arkadaşlarımıza tanıtımı, genç kardeşlerimize polis halk ve genç ilişkisini arttırmak, onları kötü alışkanlıklardan korumak, her türlü yıkıcı bölücü örgütlerin suiistimalini engellemeye yönelik bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirilen bir proje kapsamında buradayız. Onları Çanakkale'ye uğurlayacağız. Üç günlük güzel bir gezi yapacaklar. Sağ salim gidecekler sağ salim dönecekler inşallah. Genç kardeşlerim, sizlere de hayırlı yolculuklar diliyorum. Çanakkale'yi güzel gezin. Oradaki bilgilendirmeleri iyi dinleyin. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin kurtuluş savaşında çok önemli bir yeri olan Çanakkale'yi göreceksiniz. Oradaki şehitlikleri gezeceksiniz göreceksiniz, tanıyacaksınız. Belki bundan üç sene sonra, on sene sonra bizim yerimize sizler alacaksınız ve sizler böyle genç kardeşlerimizi sizler uğurlayacaksınız. Belki içinizden bizim gibi polisler çıkacak. Böyle bizim gibi o yüzden Sağlıklı sıhhatli gidip gelmenizi temenni ediyorum" dedi.

Öğrenci Mehmet Yusuf Oran ise "Emniyet Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu proje kapsamında Çanakkale'ye gidiyoruz. Emniyet Müdürlüğümüze böyle bir organizasyon yaptığı için teşekkür ederim" diye konuştu.

Öğrenci Cihan Bozkurt, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı proje kapsamında Çanakkale'ye gidip tarihi yerleri gezeceğiz göreceğiz. Bu sayede kültürümüzü ve tarihimizi daha iyi anlayacağız. Gezi dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ederiz "dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Arslan