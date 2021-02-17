Batman'da erken çiçek açan badem ağaçları çiftçileri tedirgin etti

BATMAN'ın Gercüş ilçesine erken gelen baharla birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Yüce köyünde güneşli günler yaşanırken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle badem ağaçlarının şubat ayında çiçek açması çiftçileri tedirgin etti.

Türkiye'nin birçok şehrinde soğuk ve karlı hava etkisini sürdürürken, Batman ve ilçelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla Gercüş ilçesinde badem ağaçları erken çiçek açtı. İlçeye bağlı Yüce köyünde şubat ayının ortalarında badem ağaçlarının çiçek açması çiftçileri tedirgin etti. Erken çiçek açan bademlerin zarar görmesinden endişelenen çiftçiler, bu durumun verimi de etkileyeceğini söyledi.

'YALANCI BAHARI YAŞIYORUZ'Çiftçi Hüseyin Yılmaz, kuraklıkla karşı karşıya olduklarını dile getirerek, "Hep mart ayının başlarında çiçekler açıyordu. Bu sene ise şubat ayında badem ağaçlarının çiçek açması bizi tedirgin ediyor. Tedirgin olmamızın sebebi ise daha soğuk havaların olacağı bir aydayız. Şu an yalancı baharı yaşıyoruz. Badem ağaçlarımız da yalancı bahara aldanarak çiçek açtı. Yarın öbür gün bir don veya soğuk havayla bu badem ağaçları zarar görecek, hiç verim alamayacağız" dedi.İhsan Öner ise 4 yıl önce de böyle bir durumla karşılaştıklarını hatırlatarak, "Badem ağaçlarımız ve meyve ağaçlarımız erken çiçek açmıştı. Daha sonra da soğuk havanın gelmesiyle don olayı yaşandı. Bütün ağaçlarımız zarar gördü. Bu sene de böyle bir şeyin olması bizi tabii ki de tedirgin ediyor. Şubat ayında ağaçların çiçek açmasının iyi olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER