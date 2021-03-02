Batman'da "Ayngebire Şelalesi" keşfedilmeyi bekliyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaynağını 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı'ndan alan ve yaklaşık 40 metre yükseklikten akan Ayngebire Şelalesi el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaynağını 2 bin 821 rakımlı Mereto Dağı'ndan alan ve yaklaşık 40 metre yükseklikten akan Ayngebire Şelalesi el değmemiş doğası, kanyonu ve bitki örtüsüyle keşfedilmeyi bekliyor.

Kozluk ilçesine bağlı Tosunpınar köyüne giden doğaseverler, Ayngebire kanyonundan akan dere boyunca yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Ayngebire Şelalesi'ne ulaşıyor.

İlçede esnaf Mustafa Tufan, şelalenin doğal güzellikleriyle mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken bir yer olduğunu, birkaç yıldır kuraklıktan dolayı kuruyan şelalenin yağışlarla eski görüntüsüne kavuştuğunu söyledi.

İlçenin en güzel mesire alanlarından biri olan Ayngebire kanyonunda gezdiklerini dile getiren Tufan, şelalenin çok güzel olduğunu, şelaleye gidilen yol güzergahında yol boyunca asırlık çınarların görüldüğünü aktardı.

Esnaf Abdullah Arı da Ayngebire Şelalesi'nin bulunduğu alanın her mevsim kendine göre bir güzelliğinin bulunduğunu anlatarak, güzergah boyunca doğal güzelliklerin yer aldığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar