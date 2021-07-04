Batman Belediyesi, yaz okullarında 10 bin çocuğu sporla buluşturmayı hedefliyor

Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, spor okullarının faaliyetlerine ağırlık verdi.

Batman Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlamaların kaldırılmasının ardından, spor okullarının faaliyetlerine ağırlık verdi.

Belediye tarafından aktif hale getirilen tesislerde, çok sayıda çocuğun sporla buluşması hedefleniyor.

Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürü Burak Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılmadan önce Spor İşleri Müdürlüğünün lağvedilmiş durumda olduğunu, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in talimatıyla bu birimin yeniden kurulduğunu söyledi.

Eren, göreve başlamalarının ardından, atıl halde bulunan spor kompleksini eksiklerini tamamlayıp, gençlerin hizmetine açtıklarını belirtti.

Spor İşleri Müdürlüğü olarak 17 branşta faaliyet gösterdiklerini aktaran Eren, "Salgın sürecinde devam eden çalışmalarımızda dahi 4 bin civarında çocuğumuz buradan faydalanıyordu. Kapanma sürecinin bitmesinin ardından çocuklarımızın psikolojik ve fiziki anlamda gereksinimlerini karşılamak üzere hızlı bir şekilde yaz okullarını başlattık. 15 günde bin 500 kayıt aldık. Hedefimiz 10 bin civarında öğrencinin tesislerimizden faydalanması." diye konuştu.

Görevlendirme sonrası, sporun daha organize şekilde yapılabilmesi amacıyla 1955 Batman Belediyespor Kulübünü aktif hale getirdiklerini aktaran Eren, öncelikli olarak çalışmalarına başladıkları hentbol takımının sağlanan destekle 2. Lig'den 1. Lig'e yükseldiğini ve kadrolarından 2 oyuncunun da milli takıma seçildiğini dile getirdi.

Süper Lig'de mücadele eden masa tenisi kadın takımının Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandığını anlatan Eren, Vali Hulusi Şahin'in destekleriyle spor konusunda önemli bir noktaya geldiklerini, kulüp bünyesinde 650 sporcunun faaliyet gösterdiğini bildirdi.

Batman Belediyesi olarak spor alanında ciddi hedeflerinin olduğunu ve bu hedeflerin bir kısmına 15 ayda ulaştıklarını vurgulayan Eren, "Amacımız, çocuklarımızı sadece Türkiye'de yapılan ulusal müsabakalara değil, uluslararası müsabakalara da hazırlayabilmek. Bunu umut ediyor ve hedefliyoruz. Çünkü Batman'da çeşitli branşlarda yeteneği olan kardeşlerimizin bulunduğunu biliyoruz. Yetenekli sporcuları gün yüzüne çıkararak en iyi şartlarda onları desteklemek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak