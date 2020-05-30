Batı Karadeniz'in "yeşil örtüsü" doğaseverleri yeniden ağırlayacağı günü bekliyor - ZONGULDAK/
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Batı Karadeniz'in "yeşil örtüsü" doğaseverleri yeniden ağırlayacağı günü bekliyor - ZONGULDAK/

"Kara elmas diyarı" Zonguldak'taki Kent Ormanı ile ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerin yanı sıra şelalesi, kanyonu ve dereleriyle görülmeye değer güzellik sunan Küre Dağları Milli Parkı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele nedeniyle yaşanan sessizliğin...

30.05.2020 12:25 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:30

"Kara elmas diyarı" Zonguldak'taki Kent Ormanı ile ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerin yanı sıra şelalesi, kanyonu ve dereleriyle görülmeye değer güzellik sunan Küre Dağları Milli Parkı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele nedeniyle yaşanan sessizliğin önlemlerin kaldırılmasının ardından sona ermesi bekleniyor.

Yeşilin her tonunu barındırmasıyla doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kente gelen turistlerin ilk duraklarından biri olan Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesindeki Kent Ormanı'nda, baharın gelişiyle uyanan doğa güzelliğiyle büyülüyor.

Kuş sesleri ile yeşillikler arasında akan derelerin şırıltısında huzur bulunan Kent Ormanı'nda, orman içi patika yollar sayesinde bölgede her mevsim farklı güzellikler keşfetmenin mutluluğunu yaşanıyor.

İğne ve yayvan yapraklı ağaçlar ile çeşitli orman altı bitki örtüsüyle "tabloluk görüntüler" ortaya çıkan ve dere üzerlerindeki köprülerde manzara eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirmenin ihmal edilmediği Kent Ormanı, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde en sakin günlerini yaşıyor.

Küre Dağları Milli Parkı görülmeye değer güzellikler sunuyor

Küre Dağları'nın uzandığı Bartın'da doğanın uyanışıyla her yıl ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzaralar oluşturan ormanlarda, Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde sessizlik hakim.

Ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renklerin yanı sıra şelalesi, kanyonu ve dereleriyle görülmeye değer güzellik sunan Küre Dağları Milli Parkı da en sakin günlerini yaşıyor.

Bartın ve Kastamonu sınırlarında bulunan, "Korunan Alanlar Ağı Parkları (PAN Parks)" sertifikasına sahip milli parkta, ilkbaharda seyrine doyulmayan manzaralar oluşuyor.

Yaklaşık 37 bin hektarı kapsayan Küre Dağları'nda akarsu çevresindeki ağaçlar, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Bartın'a 60 kilometre uzaktaki Ulukaya köyü şelalesi, mağarası, kanyonu ve vadisiyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği mekanlar arasında bulunuyor.

Küre Dağları Milli Parkı, endemik bitkilere, zengin yaban hayatına ve otantik değerlere sahip ve doğa yürüyüşü ve foto safari gibi aktivitelere de imkan sağlıyor.

"Küre Dağları Milli Parkı görsel şölen sunuyor"

Bölgede otel işletmeciliği yapan Gülbahar Akbalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küre Dağları Milli Parkı'nın ülkenin en özel noktalarından biri olduğunu ve ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu söyledi.

PAN Parks sertifikasına sahip milli parkın, 2012'de Avrupa'nın çok özel 13 noktasından biri seçildiğini ve bölgenin doğal güzelliklerin yanı sıra zengin ve çeşitli folklorik değerlerin önemli turizm potansiyeli oluşturduğunu aktaran Akbalık, şunları kaydetti:

"Bu alan özellikle son yıllarda fotoğrafçılar ve doğa yürüyüşü severlerin ilgi odağı haline geldi. Yine özellikle ilk ve sonbaharda yoğun ziyaretçi ağırlayan Küre Dağları Milli Parkı, bu yıl ne yazık ki koronavirüs salgını nedeniyle en sessiz zamanlarından birini yaşıyor. Biz de 6 yıldır burada otel işletiyoruz ve farklı bir zaman dilimi yaşıyoruz. Şimdiye kadar bu kadar sessiz bir dönem geçirmemiştik. İnsan kalabalığını da özlüyoruz."

Batı Karadeniz'in 'yeşil örtüsü' doğaseverleri yeniden ağırlayacağı günü bekliyor - ZONGULDAK/

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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