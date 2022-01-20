Batı Karadeniz'de kar manzaraları hayranlık uyandırıyor

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'de kar yağışının ardından güzel manzaralar ortaya çıktı.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, özellikle Akçakoca ilçesine bağlı Altunçay köyü, Tepeköy, Dereköy ve Şifalı su mevkilerinde etkili oldu.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun yüksek kesimlerinde yağan kar güzel manzaralar oluşturdu.

Karayolları ekiplerinin Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Yumrukaya ve Dağkent mevkilerinde tuzlama ve küreme çalışması yaptıkları bölgede kar yağışı etkisini yitirdi.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ise yol kenarında biriken karların temizleme çalışmaları sürüyor.