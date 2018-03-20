Batı Karadeniz'de Balık Yüz Güldürmüyor"

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Akçakoca'da balıkçılar, balık miktarının az olması nedeniyle denize açılamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akçakoca'nın Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip olduğunu ancak bu yıl limanın boş kaldığını söyledi.

Sezonun kötü geçtiğini aktaran Karakaş, "Balıkçılar denizde balık olmadığı için denize açılamıyor. Sezon çok kötü geçti ve balık nesli tehlike altında. Balıkçılar hiçbir beklentilerine cevap bulamadı. Şu anda sezon devam etmesine rağmen limana erken demirledik. Hiçbir balık gelmiyor. Çok az mezgit ve barbun geliyor. Çok seyrek olarak kefal geliyor. Bunlar da kimseyi memnun etmiyor. Ne tutanı ne tezgahçıyı ne de tüketiciyi doyuracak şekilde. Yok denecek kadar azaldı." diye konuştu.

"Aşırı derecede avlanma baskısı var"

Karakaş, denizlerde balığın azalmasının birçok nedeni olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Balıkçılıkta sorunlar büyük. Küresel ısınma en başta geliyor. Aşırı avlanma, yasak avcılık bu sorunları takip ediyor. Balıkçılar olarak av aletleri ve filolarımız çok güçlü. Sonuçta Karadeniz iç deniz ve 200 metreye kadar avcılık yapılıyor. Avlanma sahamız sınırlı. Burada da aşırı derecede avlanma baskısı var. Karadeniz bu baskıya yine de iyi dayandı. Bu saatten sonra daha iyi olacak diye bir şey yok. Bu şekilde giderse daha iyiye gideceğine düşünmüyorum."

"Balık Rusya açıklarına gitti"

Denizin bu yıl yeterince soğumadığını ve balıkların bölgeye gelmediğini anlatan Karakaş, "Deniz soğuk olacak ki balık turunu tamamlasın. Daha soğuk bölgeye gidiyor. Özellikle karşı tarafa, yani Rusya'ya gidiyor. Balık göç turunu tamamlamalı. Bu tur esnasında 100-110 gırgır teknesi balığın üzerine biniyor. Yani tonaj, koto, boy, ölçü yok. Hiçbir önlem yok. Balık bu nedenle turunu tamamlayamıyor. Küresel ısınma nedeniyle soğuk denizlere kaçıyor." değerlendirmesinde bulundu.