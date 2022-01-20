BATI CAVA - Endonezya'da "Çin Yeni Yılı" öncesinde hazırlıklar - Haberler
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BATI CAVA - Endonezya'da "Çin Yeni Yılı" öncesinde hazırlıklar

AA / Dasril Roszandi - Haberler | Güncel

Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde Çin Yeni Yılı ve Endonezyalı Çinliler tarafından kutlanan "Cap Git Meh Festivali" öncesinde hazırlıklar sürüyor.

Endonezya'da Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde Çin Yeni Yılı ve Endonezyalı Çinliler tarafından kutlanan "Cap Git Meh Festivali" öncesinde hazırlıklar sürüyor. Jabodetabek, Medan, Padang, Palembang, Pontianak ve Makassar kentlerinden gelecek olan talep üzerine, Babakan Köyündeki Pazarda, Liong (Ejderha) ve Barongsai (Aslan) imalatı tüm hızıyla sürüyor.

BATI CAVA - Endonezya'da Çin Yeni Yılı öncesinde hazırlıklar

BATI CAVA - Endonezya'da Çin Yeni Yılı öncesinde hazırlıklar

BATI CAVA - Endonezya'da Çin Yeni Yılı öncesinde hazırlıklar

AA / Dasril Roszandi - Son Dakika Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Güncel, Haber

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