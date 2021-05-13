Batı Balkanlar'da Ramazan Bayramı bu yıl da Kovid-19 salgınının gölgesinde karşılandı
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Batı Balkanlar'da Ramazan Bayramı bu yıl da Kovid-19 salgınının gölgesinde karşılandı

Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic - Haberler | Güncel

Batı Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, bu yıl da Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

Batı Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, bu yıl da Ramazan Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

Salgını nedeniyle bayram namazı sosyal mesafe kuralına uygun kılınırken, Müslümanlar camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar, bayram namazını kılmak için toplandı. Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic'in kıldırdığı namaza salgın tedbirleri çerçevesinde sınırlı sayıda cemaat katıldı.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagic Camisi'nde toplanan Müslümanlar da bayram namazını eda ederek, cami çıkışında bayramlaştı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisinde Müslümanlar bayram namazını sınırlı katılımla kılabildi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı adı taşıyan cami de bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova

Kuzey Makedonya'da Ramazan Bayramı nedeniyle merkezi tören Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) himayelerinde başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisinde düzenlendi. Düzenlenen program kapsamında Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler okundu.

Bayram namazını Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili kıldırırken, hutbeyi Kuzey Makedonya İslam Birliği Başkanı Şakir Fetahu Arnavutça ve Makedonca verdi.

Arnavutluk'ta da bayram namazı başkent Tiran'daki İskender Bey meydanında Kovid-19 protokolleri uyarınca kılındı. Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.

Bayram namazının geçen yıl Kovid-19 nedeniyle kılınmadığı Kosova'da ise Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) organizasyonunda başkent Priştine'deki Fatih Sultan Mehmet Camisinde kılındı.

Batı Balkanlar'da Ramazan Bayramı bu yıl da Kovid-19 salgınının gölgesinde karşılandı
Batı Balkanlar'da Ramazan Bayramı bu yıl da Kovid-19 salgınının gölgesinde karşılandı
Batı Balkanlar'da Ramazan Bayramı bu yıl da Kovid-19 salgınının gölgesinde karşılandı
Batı Balkanlar'da Ramazan Bayramı bu yıl da Kovid-19 salgınının gölgesinde karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filip Stevanovic

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