Başsavcılıktan Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliye kararına itiraz
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Başsavcılıktan Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliye kararına itiraz

Başsavcılıktan Mehmet Kaplan'ın ev hapsi ile tahliye kararına itiraz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te sevgilisinin evinde balkondan düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan dosyada görülen 4. duruşmada sanık Mehmet Kaplan hakkında 'ev hapsi' şartıyla tahliye kararı verildi.

Gaziantep'te sevgilisinin evinde balkondan düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan dosyada görülen 4. duruşmada sanık Mehmet Kaplan hakkında 'ev hapsi' şartıyla tahliye kararı verildi. Karara sosyal medya üzerinden pek çok tepki gelirken, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı da bir açıklama yaparak karara itiraz edildiğini açıkladı.

Gaziantep'te sevgilisinin evinde balkondan düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan dosyada yargılamaya devam edildi. Mahkeme heyeti uzmanların dosyaya sunduğu 3 bilirkişi raporundaki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu Üst Kurulundan yeni rapor istenmesine ve sanık Mehmet Kaplan'ın ev hapsiyle tahliyesine karar verdi. Verilen karara özellikle sosyal medya üzerinden yoğun tepkiler gelmesi üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Başsavcılık, verilen karara itiraz edildiğini duyurdu.

Konu ile ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığ'ndan yapılan açıklamada, "D.D.'in ölümü olayı ile ilgili olarak Gaziantep 10.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamanın 16.06.2021 tarihli duruşmasında mahkemece tutuklu sanık M.K.'ın ev hapsi ile tahliye edilmesi yönündeki kararına Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından itiraz edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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