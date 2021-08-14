Başsavcılıktan cemevi açıklaması
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Başsavcılıktan cemevi açıklaması

Başsavcılıktan cemevi açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın açıklaması yapıldı.

İstanbul Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırılmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalandığı ve ifadelerinde gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını söyledikleri belirtildi.

Pendik'te bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırılması olayına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili yazılı basın açıklaması yapan Başsavcılık, açıklamada, "14.08.2021 günü Pendik İlçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kulaç Sokak No: 27 adresinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi'nin camının kırıldığına dair ihbar alınması üzerine derhal soruşturma başlatılmış ve kamera kayıtları incelenmek suretiyle yapılan araştırma sonucu olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.Ş. ve E.B. adlı şüpheliler yakalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Uyumak için camı kırdık" savunması

Yakalanan şüphelilerin savunmalarında, gece alkol aldıklarını, kapalı bir mekanda uyumak için cemevinin camını kırarak kapıyı açtıklarını ve burada yattıklarını, sabaha karşı kalkıp cemevini terk ettiklerini beyan ettikleri aktarıldı.

Cemevi yetkilisi şikayetçi olmadı

Açıklamada, "Cemevi yetkilisi de alınan beyanında özetle 'şüphelilerin aynı mahallede oturduklarını, aileleriyle yapılan görüşme sonucu eylemin art niyetli olmadığını anladıklarını, şikayetçi olmadığını' belirtmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında gerekli tüm araştırmalar tamamlandıktan sonra toplanan deliller hukuken değerlendirilecek ve ilgililer hakkında yasal gereğine tevessül edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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