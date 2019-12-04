: Başsavcılık'tan Demirtaş açıklaması: Sağlığıyla ilgili tehdit edici bir bulguya rastlanmadı

04.12.2019 23:03 | Son Güncelleme: 04.12.2019 23:09

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçen hafta bilincinin kapandığı söylenen Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada üniversite hastanesine sevk edilen Demirtaş'ın hayatıyla ilgili tehdit edici bir bulguya rastlanılmadığı vurgulandı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde:

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili olarak, aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

26/11/2019 günü saat 05:30 sıralarında tutuklu Selahattin Demirtaş'ın odasından çağrı gelmesi üzerine görevliler tarafından odaya girilmiş, ilgilinin rahatsızlandığını bildirmesini takiben gecikmeksizin 112 Acil Servis aranmıştır. 05:42'de ambulansla gelen 112 Acil Servis doktoru tarafından ilk muayene ve gerekli tetkikler yapılarak hayati bulgularının stabil olduğu saptanmıştır. 112 Acil Servis doktoru ilgiliye, kendisini hastaneye sevk edebileceklerini belirtmiş olup, ilgilinin kendisini iyi hissettiğini ve hastaneye gitmek istemediğini beyan etmesi üzerine acil ekibi kurumdan ayrılmıştır. Aynı gün kurum hekimi tarafından muayene edilen ilgilinin, EKG ve vital bulgularının normal olduğu görülmekle kontrol amaçlı Nöroloji, Kardiyoloji ve Gastroenteroloji polikliniklerine sevki önerilmiştir. Bunun üzerine yine aynı gün içerisinde, hastaneye sevk sürecine ilişkin Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile temas kurularak ilgili kliniklerden randevu organizasyonu başlatılıp dış güvenlik planlamaları oluşturulmuş ve güvenlik sebebiyle gizli tutulan planlama doğrultusunda 02/12/2019 günü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmiştir.

"HAYATI TEHDİT EDİCİ BİR BULGUYA RASTLANMADI"

02/12/2019 günü Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dallarında görevli bölüm başkanları ve uzman hekimler tarafından yapılan muayene, laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında; akut, hayatı tehdit edici patolojik bulgu saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda poliklinik kontrolleri önerisi üzerine ceza infaz kurumuna dönüşü sağlanmıştır. Önerilen poliklinik kontrolleri için de gerekli planlamalar yapılmıştır.

İlgilinin rahatsızlığı öğrenildiği andan itibaren, süreç Cumhuriyet Başsavcılığımız ve kurumumuz tarafından titizlikle yönetilip takip edilmiştir. Devam etmekte olan poliklinik kontrolleri için de gerekli özen gösterilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Edirne Cezaevi'de tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş ağabeyinin 26 Kasım'da bilincinin kapandığını söylemişti. Aygül Demirtaş, Demirtaş'ın yedi gündür hastaneye sevk edilmediğini de duyurmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygül Demirtaş, "26 Kasım Salı günü 05.30 sıralarında müvekkilimiz ve ağabeyim Selahattin Demirtaş'ın, göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilinci kapanmıştır. Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresindeyken kendisine ilk müdahaleyi, hücre arkadaşı Sayın Abdullah Zeydan yapmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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