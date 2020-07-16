Başsavcı Yurdagül Kırşehir'e uğurlandı
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Başsavcı Yurdagül Kırşehir'e uğurlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Yılı Ana Kararnamesi ile Adana'dan Kırşehir'e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, törenle yeni görev yerine uğurlandı.

Başsavcı Yurdagül Kırşehir'e uğurlandı
16.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:25

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2020 Yılı Ana Kararnamesi ile Adana'dan Kırşehir'e atanan Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, törenle yeni görev yerine uğurlandı.

Adana Adliyesi önünde düzenlenen uğurlama törenine; Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Beytorun, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Musa Ünel, Mustafa Tarsuslu ve Atilla Rahimi ile hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, törende yaptığı konuşmada, Adana'yı ve Adana'da edindiği dostları özleyeceğini belirterek, "Memleketimizin her tarafı ayrı güzel. Her tarafın insanı ayrı güzel. Önceki görev yerlerime göre burada çok daha fazla insanla tanıştık, çok daha fazla meslektaşla ve personelle muhatap olduk. Ben bunu bir servet olarak kabul ediyorum. Çok şükür buradan gönül rahatlığıyla ayrılıyorum. Beni uğurlamak için buraya geldiğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" dedi.

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel de "Ömer Faruk Başsavcım ile 2 yıl birlikte görev yaptık. Kendisine Adana'da yapmış olduğu verimli ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde başarılar diliyorum. Yine her zaman 'ağabey' diye hitap ettiğim, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanan Başsavcı Vekilimiz Cumali Tülü Bey'e de yeni görev yerindeki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcı Vekili Musa Ünel Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'e, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak da Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına atanan Cumali Tülü'ye günün anısına çiçek takdim etti.

Törene katılanlarla adliye önünde hatıra fotoğrafı çektiren Başsavcı Yurdagül, alkışlar eşliğinde Adana Adliyesinden ayrıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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