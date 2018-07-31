Başsavcı İnal'ın Veda Ziyaretleri

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Halil İnal,Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a veda ziyaretinde bulundu.

Belediye binasında gerçekleşen ziyarette İnal, görev süresi boyunca Erzurum'da kalıcı dostluklar kurduğunu söyledi.

İnal, "Buradaki dostlukları unutacak değiliz elbette sık sık bu güzel şehrimize gelip gideceğiz. İklimi soğuk ancak insanı sıcak bir şehirde görev yapmanın huzuru içindeyim." dedi.

Belediye Başkanı Orhan Bulutlar da, İnal'ın Erzurum'da başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

İnal'ındevlet ve millet adına güzel hizmetler yaptığını dile getiren Bulutlar, "Hizmet noktasında üstün gayretleri için kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da daha güzel görevlerde aziz milletimize hizmete devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Bulutlar, ziyaret sonrasında İnal'a oltu taşından yapılmış tespih hediye etti.