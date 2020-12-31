Başpehlivan Balaban 'Survivor 2021'de Antalya'yı temsil edecek

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor güreşçisi, Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, katılacağı 'Survivor 2021' yarışması öncesi Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret ederek, 'şampiyonluk' sözü verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT Spor Kulübü güreşçisi Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, kardeşi Turan Balaban ve antrenörü Hasan Aydın'ı kabul etti. Ata sporunda ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan, şimdi de Survivor 2021'e gitmek için hazırlık yapan İsmail Balaban, Başkan Böcek'ten hayır ve dualarını aldı.

HER ZAMAN GÖĞSÜMÜ KABARTTIİsmail Balaban'ı "Sarı fırtınam" diye karşılayan Başkan Böcek, Balaban'ın Survivor 2021'de yarışacağı için mutluluğunu dile getirdi. İsmail Balaban'ın ata sporu güreşin önemini gençlere ve Türkiye'ye, hatta dünyaya duyurduğunu belirten Başkan Böcek, "İsmail, er meydanlarında her zaman göğsümüzü kabarttı. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için İsmail'in ailesine çok teşekkür ederim. Hocasına da teşekkür ediyorum" diye konuştu.'DULARIMIZLA UĞURLUYORUZ'Başkan Böcek şunları söyledi: "İsmail'i güreş sahalarına her zaman dualarımla gönderdim. Şimdi de Dominik Cumhuriyeti'ne gönderiyoruz. Antalya'yı Dominik'te temsil edecek ve tanıtacak. Allah'ın izniyle şampiyon olup gelecek. Her zaman yanındayım. Canla başla kendisini izleyeceğiz. Bu işin üstesinden geleceğinden hiç şüphem yok. Her yeni yıl bir umut. Umudumuz İsmail Balaban'ın başarılı olması. Şansın bol açık olsun. Survivor, Antalya'dan bir şampiyon çıkaracak. Kendisini dualarla uğurluyoruz."'ŞAMPİYON OLACAĞIM'

İsmail Balaban da Başkan Böcek'in övgü dolu sözlerine teşekkür ederek, yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağı sözünü verdi. Dominik'te sadece kendini değil Antalya'yı temsil edeceğini belirten Balaban, "Antalya'yı ve güreş camiasını en iyi şekilde temsil edeceğim. Asla pes etmeyeceğim. Şampiyon olup geri döneceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı