Başörtüsünü Çıkaran Rallici Burcu Çetinkaya, Yaşadığı Süreci Anlattı

Rallici Burcu Çetinkaya 6 yıl sene önce radikal bir karar alarak tesettüre girmiş ve geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak başörtüsünü çıkardığını duyurmuştu.

Çetinkaya, bugün Oylum Talu'nun sunuculuğunu yaptığı Burası Haftasonu programına konuk olarak hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"BAŞÖRTÜSÜYLE DEVAM ETMEYE GÜCÜM YETMEDİ"

Başörtüsünü çıkarmasıyla alakalı açıklama yapan Burcu Çetinkaya şunları söyledi: "Bu konu tamamen kişi ve Allah arasındadır. İlk kapandığımda da böyle düşünüyordum. Eşimin annesi dışında herkes açık. Bu benim içimde yaşadığım bir yolculuğum. Ben bir senedir bu kararla mücadele ediyorum sürdürmeyi çok isterdim. Başörtüsüne asla saygısızlık yapmam devam edebilmeyi de çok isterdim ama benim buna gücüm yetmedi. Hepimizin arayışı ve yolculuğu sürüyor. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki hiçbir şey gizli kalmıyor."

"DÜNYAYA DAİR EN ÇOK SEVDİĞİM EŞİMDİR"

Siyasetçi Fatih Mehmet Bucak ile evlenerek aşiret ailesine gelen giden Çetinkaya, "Bu dünyaya dair hayatta en çok sevdiğim eşimdir. Çocuğumda öyle tabi ama ondan önce de eşim vardı. Burada yanlış anlaşılmak istemem. Ben başımı örtmeden önce 4 kez umreye gitmiştim. Bana 'Sen artık içki de içersin' diyenler oldu ama ben alkolü 12 yıl önce bırakmıştım."