Başörtülülere nefret kusan doktora öğrencisi Twitter'da TT oldu! Tepki yağıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başörtülülere nefret kusan doktora öğrencisi Twitter'da TT oldu! Tepki yağıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Başörtülü bir üniversite öğrencisine yönelik "Senin türbanla üniversiteye girip girmemen basit bir yönetmelik meselesi. Bence girmemeniz gerekiyor, giremeyeceksiniz de. Bugünler geçici. Üniversitelerde gericilik yasaklanacak." ifadelerini kullanan doktora öğrencisi Ercan Çankaya isimli şahıs, sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcıların yorumları sonrasında Çankaya'nın ismi Twitter'da gündem oldu.

Doktora öğrencisi Ercan Çankaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı başörtü karşıtı paylaşımları büyük tepki çekti.

"ÜNİVERSİTELERDE GERİCİLİK YASAKLANACAK"

Başörtülü bir öğrencinin "Başörtülü eğitim hakkının zaten bizlerin hakkı olduğunu, normalinin zaten bunun aykırılığına karşı geçmek olduğunu, bu yüzden size minnet etmek zorunda olmadığınızı anlayacaksınız" sözlerini alıntılayan Çankaya, şu ifadeleri kullandı: "Senin türbanla üniversiteye girip girmemeni savunmak 'normal ya da anormal' sıfatlarıyla tanımlanabilecek bir konu değil. Basit bir yönetmelik meselesi. Bence girmemeniz gerekiyor, giremeyeceksiniz de. Bugünler geçici. Üniversitelerde gericilik yasaklanacak." ifadelerini kullandı.

Başörtülülere nefret kusan doktora öğrencisi Twitter'da TT oldu! Tepki yağıyor

"TÜRBAN YASAĞI DÖRDÜNCÜ ÜNİVERSİTENE YETİŞİR"

Başörtüsüyle üniversiteye girilmemesi gerektiğini savunan Çankaya, "Dördüncü üniversitemi okuyacağım. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin" sözlerine ise bu sözlerle karşılık verdi: "Dördüncüye yetişir bence 'türban' yasağı. Tadını çıkar."

Başörtülülere nefret kusan doktora öğrencisi Twitter'da TT oldu! Tepki yağıyor

TEPKİ YAĞDI

Çankaya'nın nefret içerikli paylaşımları, sosyal medyada da tepki topladı. Konuyla ilgili yapılan yorumlar sonrası Ercan Çankaya ismi Twitter'da gündem oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Ercan Çankaya adındaki zihni ve ruhu kararmış bu akademisyenin (!) zihniyetine Allah fırsat vermesin

- Özgür olan ülkede gericilik yapan Ercan Çankaya...

- Ercan Çankaya gericilik insanın zihninde olur, insanın inancının gereğini yaptığı için değil, senin gerici beynin insanların inancına göre insanların sınıflandırıyorsa. Ya beynin yok ya da ağır İslamofobiksin.

- Sizi bu faşizan söyleminizden dolayı kınıyorum. Yazıklar olsun size. Kininizde boğulun inşallah.

- Şerefsizliğin kitabını yazamam ama karakterdeki başrol oyuncusunu size gösterebilirim.

Başörtülülere nefret kusan doktora öğrencisi Twitter'da TT oldu! Tepki yağıyor
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (2)
SERKAN BAŞ: Millet kafayı yemiş. Bu konu tartışılmaya bile kapalı olmalı. Doğrunun ne olduğu apaçık belli...
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ZAFER ÖREN: bir bez parcası insanı nasıl gerici yapar yada takmayanı nasıl ilerici yapar oysaki o bezin amacı Allahın rızasını kazanmak için hanım kardeşlerimizin emrini yerine getirdiği bi araç sadece bu ve bunun gibi türler de keşke nesli tükenmekte olan canlılar gibi olsada tükense
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ahmet Kaya Burak Özçivit Selin Şekerci Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başörtülülere nefret kusan doktora öğrencisi Twitter'da TT oldu! Tepki yağıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 15:35:49. #1.16#

title