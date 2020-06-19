Basketbol Ailesi yeni normale hazır İstanbul Bilgi Üniversitesi Webinarı'nda pandeminin basketbol endüstrisi üzerindeki etkisi konuşuldu.

Spora olan özlemin en üst noktaya ulaştığı korona günlerinde basketbol taraftarlarının ne zaman salonları dolduracağı merak konusu. Yeni sezonda maçların seyircisiz oynanması tartışıladursun, kulüpler basketbolseverlerle iletişimi kesmemeye dikkat ediyor. Bazı kulüpler antrenmanlarını sosyal medyada yayınlayarak taraftarlarıyla iletişimi sürekli kılarken, bazı kulüpler de altyapı ve tesislere yatırım yapıyor

Korona salgını ile iptal edilen basketbol liglerinin yeni sezonda seyircisiz ya da kısıtlı sayıda taraftar katılımıyla gerçekleştirilmesi konuşuluyor. Basketbol kulüpleri seyircisiz maçlar için gerekli tüm dijital hazırlıklarını tamamlıyor. Kimi kulüpler taraftarlarıyla iletişimi sosyal medya üzerinden aralıksız sürdürürken kimi kulüpler de altyapı ve tesis yatırımına öncelik veriyor. Basketbol camiasının nabzını tutmak ve korona etkilerini konuşmak üzere basketbolun önde gelen isimleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nun düzenlediği webinar'da bir araya geldi. Webinar'a konuşmacı olarak camianın saygın isimlerinden Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Menajeri Arzu Özyiğit ve Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören katıldı. Konuşmacılara İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Dr. Cem Tınaz eşlik etti. Webinar'ın moderatörlüğünü spor yorumcusu İhsan Bayülken yaptı.

Önümüzdeki yılın bütçesini ve takımını oluşturduk

Dijital platformu iyi şekilde kullandıklarını ifade eden Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı Menajeri Arzu Özyiğit, bu zorlu süreçte taraftarlarını şeffaf şekilde bilgilendirdiklerini belirterek, "Pandemi ile birlikte değişen duruma uyum sağlamaya çalışıyoruz. Salgın sonrası da ciddi değişimlerin olacağını düşünüyoruz. Sahalar ne şekilde açılacak, taraftarlar bizimle ne şekilde buluşacak bunu öngöremiyoruz. Yeni sezonda seyircisiz oynamaya bile hazırız. Nasıl adapte oluruz net bir şey diyemem. Yaşayarak göreceğiz. Kadın basketbolunun yaşaması için kız çocuklarımızın bu sporu daha çok tercih etmesini sağlamamız gerekiyor. Biz bu süreçte bunu sağlamak için dijital mecrayı ön plana aldık. Sosyal medyada ciddi çalışmalar yaptık. Antrenmanlarımızı taraftarlarımızla paylaşarak onlarla iletişimi yakaladık. Hep birlikte yeni sezonda dijital değişimin etkisini yaşayarak göreceğiz. Önümüzdeki yılın bütçesini ve takımını oluşturduk. Diğer kulüpler de bu cesareti gösterdi. Şu an duruyoruz ancak pandemi biter bitmez herkes hayatına yeniden sporu almak istiyor. Hedeflerimizden vazgeçmediğimiz sürece kadın basketbolu Avrupa'da güçlü bir şekilde devam edecektir" dedi.

BİLGİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Dr. Cem Tınaz içinde bulunduğumuz dönemin sporda dijitalleşme sürecini hızlandıracağını, spor kurumlarının sürdürülebilir bir geleceği garanti altına alabilmeleri için paydaşlarının ihtiyaçlarına uygun dijital çözümlere odaklanması gerektiğini belirtti.

"Basketbol, seyirci ile güzel"

Spor dünyasına dijital dönüşüm alanında uzun süredir öncülük ettiklerini ifade eden Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Pandemi süreciyle birlikte dijital dönüşümün hızı daha da artmış oldu. Hepimiz artık dijital ortamın varlığını daha net bir şekilde kabullendik ve bunu kullanabilmenin daha iyi yollarını araştırıyoruz. Kulüp içinde buna yönelik görev alan arkadaşlarımızın dışında, pek çok ajansla da hem içerik üretme hem de doğru mesajı doğru zamanda vermek amacıyla iş birliği yapıyoruz. Hatta bu pandemi döneminde eğer seyirciyi salona getiremezsek, çok büyük bir yatırım gerektiren VR teknolojisini hayata geçirerek 'Salonu onların evlerine getirebilir miyiz?' düşüncesini bile uzun uzun değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Buna karşın basketbolun aslında seyirci ile keyif verdiğini kaydeden Yılmaz, "Tabi ki biz zorunlu kalmadıkça basketbolun gerçek taraftarla, sahada, insanlar önünde oynanarak güzel olduğunu düşünüyoruz. Anadolu Efes taraftarı elbette baş tacımız ancak hangi takım taraftarı olursa olsun, gelip salonumuzda nezih bir ortamda basketbol maçı seyrettirmek bizim temel hedefimiz. Bu nedenle tüm hazırlığımızı her şeyin normale dönebileceği ve yeni sezonda taraftarlarımızla buluşabileceğimiz şartlara göre yapıyoruz. Oyuncuların, antrenörlerin, partner markaların motivasyonu için de basketbolseverlerin sahaya gelebilmesinin daha etkili olduğunu düşünüyor ve bunu gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu. Ayrıca spora karşı özlemin çok yüksek olduğunu söyleyen Yılmaz, bu durumun da kombine satışlarına yansıyacağına dikkat çekti.

Salgın nedeniyle yeni dönemde de altyapı ve sosyal sorumluluk proje yatırımlarını arttırarak devam ettireceklerini ifade eden Tofaş Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ise, yeni protokollerle beraber gerekli tesis düzenlemelerini yapacaklarını kaydetti. Bunun için çalışmalarının devam ettiğini belirtti. TBF'nin konuya dair açıklamalarını da beklediklerini ifade eden Öngören, oyuncuların bireysel, akademik gelişimlerine yatırım yapmanın da bir gereklilik olduğunu söyledi. Seyirci profillerinin ailelerden oluştuğunu belirterek, salgın sonrası alacakları tedbirlerde önceliği taraftarlarının sağlığına vereceklerini açıklayan Öngören, "Salgın sonrası kulüpler seyircilere kendilerini güvende hissedeceği ortamı sağlamalı. Seyircisiz bile oynansa burada medya da bu işe girmeli. Kısıtlı ya da tam kapasite seyirciye dönüldüğünde seyirden aynı keyfin alınması için gerekli önlemler şimdiden düşünülmeli. Özlem nedeniyle beklenti yüksek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler