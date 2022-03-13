"Basket atabilen ve tırmanabilen robot"la Kanada'da birinci olan öğrenciler gururlu

ORDU (AA) - Ordu'da lise öğrencileri, basket atabilen ve tırmanabilen "Black Storm" isimli robot ile Kanada'da düzenlenen yarışmada "ilk kez katılanlar" klasmanında birinci olmanın gururunu yaşıyor.

Altınordu Dr. M. Hilmi Güler Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), 9'u öğrenci 15 kişiden oluşan takımla First Robotics Competition Yarışması için "kargo" temalı mekanik robot üzerine çalışma yaptı.

Yaklaşık 6 haftalık çalışma sonucu basket atma ve bara tırmanma özelliği sağlanan robotun komutları joystick yardımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün de destek verdiği takım, 24 Şubat-6 Mart tarihlerinde Kanada'nın British Columbia Eyaleti Vancouver Victoria şehrinde gerçekleştirilen ve farklı ülkelerden 26 takımın yer aldığı yarışmaya katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin yazılım şirketi ORYAZ AŞ'nin de katkısıyla robotu hazırlayan öğrenciler, Rookie takımları (ilk kez bu yarışmaya katılan) klasmanında birinci oldu. Türk takımı, "Black Storm" isimli robot ile "2022 Highest Rookie Seed Award Canadian Pasific Regional" ödülünü aldı.

Merkez Müdürü Tuncay Kaya, AA muhabirine, "kargo" temasının, taşımacılık sektörü üzerine yapılan otonom sistemle ilgili olduğunu söyledi.

Öğrenciler ve öğretmenlerle merkezin atölyesinde gece gündüz çalışarak bu robotun ortaya çıkarıldığını anlatan Kaya, "Robotumuz farklı bir tasarım. Pnömatik sistem kullanılarak yapıldı. Havayı kullanarak bir sistem oluşturduk. Bu hava ile robot kendini barfiks üzerine çekebiliyor, barlar üzerinde tırmanma yapabiliyor. Bunun dışında da yapışkanlı bir sistemle topları basket atabiliyor." dedi.

Kaya, ilk kez yarışmaya katılanlar arasında en yüksek puanı aldıklarını belirterek, orada İstiklal Marşı'nı okutmanın, Türk bayrağını göndere çekmenin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Yarışmanın, robot sektöründe en büyük organizasyon olabileceğini aktaran Kaya, "Bizler de bu işe bir kere başladık. Bundan sonra da bırakmaya niyetimiz yok. Her yıl üzerine koya koya profesyonelleşerek bu işi devam ettireceğiz. İnanıyorum ki ileride çok büyük başarılara imza atacağız." diye konuştu.

Kaya, katkıları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ORYAZ AŞ ve Ordulu firmalara teşekkür etti.

Çalışmada yer alan öğretmenlerden Alp Arslan ise yazılım ve kodlama üzerine ders alan öğrencilerin, bilgilerini kullanabilecekleri yarışmaya katıldıklarını belirtti.

Dünyanın farklı noktalarında yapılan robotlar arasında olmanın, o platforma çıkabilmenin, onlarla yarışabilmenin veya oradaki robotları incelemenin bir fırsat olduğuna değinen Arslan, "Bu tarz yarışmalara katılmayı tercih ediyoruz. Çocuklarımızın özellikle robot, yazılım alanında bilgi sahibi olmaları ve aldıkları başarılar bundan sonra yapacakları mesleklerinde de çok önemli." diye konuştu.

"Hedefim ülkemi daha da gururlandırmak"

Takım kaptanı olan öğrencilerden Berat Tuna Kaya da bu yarışmaya gidip Kanada'da böyle bir zafer elde etmenin, orada İstiklal Marşı'nı dinletmenin bir Türk olarak kendisi ve takımı için gurur verici olduğunun altını çizdi.

Orada edindiği bilgi ve tecrübeler doğrultusunda kendisini daha da geliştirme fırsatı bulduğunu vurgulayan Kaya, "Hedefim olan uzay bilimleri, havacılık gibi sektörlerde çalışma arzumu daha da güçlendirdi. Hem takım olarak böyle bir şey yaşamak hem de benim için bireysel anlamda bu kadar güzel anılar olması çok güzel bir duygu." ifadelerini kullandı.

12. sınıf öğrencisi Bekir Can Kepenek, gururunu yaşadıkları yarışma sayesinde deneyim kazandıklarını, Türkiye'yi de güzel şekilde temsil ettiklerine inandığını kaydetti.

15 yaşındaki Lara Yağmur Çalış da katıldıkları uluslararası yarışmada ufuklarını genişlettiklerini, ilerisi için yeni tecrübeler kazanmış olduklarını söyledi.