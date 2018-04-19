Başkentte "Trakya Tanıtım Günleri" Başladı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olacağız, birbirimize daha fazla kenetleneceğiz, ön yargının bütün perdelerini ortadan kaldıracağız, Türkiye'yi büyütmek için hangi enstrüman, hangi faktör varsa onun etrafında kenetleneceğiz." dedi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valilikleri ile Trakyalılar Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Trakya Tanıtım Günleri", Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Dört gün sürecek tanıtım etkinliğinin açılışında, Trakya yöresinin halk oyunları gösterileri sergilendi, çeşitli gruplar tarafından müzik dinletileri sunuldu.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı açılış töreninde, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, Edirne Valisi Günay Özdemir, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Trakyalılar Vakfı Genel Başkanı Gökhan Özgöç ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar yer aldı.

Çavuşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Trakya'dan tanıtım amacıyla Ankara'ya gelenlerin, ülke sathındaki birlik ve beraberliğin daha muhkem hale gelmesine fırsat sağlayacağını belirtti.

Geçmiş dönemde Anadolu'yu Türklere dar etmek isteyenlerin olduğunu ama o gün Türkiye'nin, yedi coğrafi bölgesiyle, kardeşlik iklimi içerisinde bir araya gelerek, bu coğrafyayı dar etmek isteyenlere karşı direnç ortaya koyduğunu ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Türkiye artık o günlerden çok başka bir mesafede, çok başka bir noktada. Çok güçlü bir ülkeyiz. Ülkemizle her daim gurur duyuyoruz. Geldiğimiz noktada sektörel bazda yaptığı bütün çalışmalarla Türkiye, artık 'eski Türkiye' değil. Türkiye bugün ihracatıyla 160 milyar doları yakalamış, altyapısı ve özellikle savunma sanayisiyle beraber bölgesinin göz bebeği, bölgesinde bir güç odağı haline gelmiştir. Türkiye'nin aldığı kararlarda da bunu net bir şekilde görüyorsunuz."

Türkiye'nin artık tehlike ortaya çıktığında mukavemet gösteren bir ülke olmaktan çıktığını, bizatihi gelecek tehlike ve riskleri doğduğu kaynakta bertaraf etmek için güçlü bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu, bizim birliğimizin, bütünlüğümüzün ve beraberliğimizin bir neticesidir. Onun için bizler birlik ve beraberlik içerisinde olacağız, birbirimize daha fazla kenetleneceğiz, ön yargının bütün perdelerini ortadan kaldıracağız, Türkiye'yi büyütmek için hangi enstrüman, hangi faktör varsa onun etrafında kenetleneceğiz."

Çavuşoğlu, Trakya'nın insanını, kültürünü tanıtacak etkinliğin önemli bulduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Trakya'nın zenginlikleri Ankaralılarla buluşturuldu

Kırklareli Valisi Çiftçi, Trakya illeri olarak ilk kez Ankara'ya geldiklerini, hazırladıkları etkinlikle, sahip oldukları değerleri Ankaralıların beğenisine sunduklarını söyledi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin gastronomiden kültüre, tarihten doğaya bütün güzelliklerini Ankaralılarla buluşturduklarını dile getiren Çiftçi, kaymakamlıklar, üniversiteler, firmalar, el işi yapan köylüler ile kooperatifler ve birliklerin etkinliğe katıldığını aktardı.

Trakya Tanıtım Günleri fikrinin ortaya atılmasından bu yana özverili çalışmalarla bugünlere gelindiğini ve herkesin bu organizasyona sahip çıktığını söyleyen Çiftçi, etkinlikle Trakya'nın her yönünü Ankaralılara tanıtmayı hedeflediklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak da Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Trakya'nın önemli bir coğrafya olduğunu ifade etti.

Trakya'nın aynı zamanda çok önemli bir tarım ve sanayi bölgesi olduğunun altını çizen Öztrak, Trakya'nın bu özelliklerinin Türkiye'ye tanıtılması için bu girişimin çok önemli olduğunu kaydetti.