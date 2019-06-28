Başkentte lezzet festivali

Ankamall Alışveriş Merkezi'nin 20'inci yılı dolayısıyla organize edilen, Türkiye'nin dört bir yanından 30'a yakın tatlı firmasının ürünlerinin beğeniye sunulduğu "Tatlı Fest" kapılarını açtı.

Ankamall Genel Müdürü Evren Kırcalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 3 gün süreceğini ve geleneksel tatların yanı sıra dünya mutfağından çeşitli lezzetlerin de sergileneceğini söyledi.

Tüm Ankaralıları festivale beklediklerini belirten Kırcalı, "2 gün boyunca akşam saatlerinde konserlerimiz olacak. Bu konserler festivalimizi renklendirecek." diye konuştu.

Ozan Doğulu ve Mazhar Alanson sahneye çıkacak

Kırcalı, tatlı festivalinde ünlü markaların yer aldığını ifade ederek "Vatandaşlarımıza birbirinden değişik lezzetler sunacağız. Küçük ziyaretçilerimizi de unutmadık. Onlar için de bazı aktiviteler hazırladık. Aileleri ile birlikte çok keyifli vakit geçirecekler." dedi

Ünlü ustaların festivalde çeşitli gösteriler de yapacağını dile getiren Kırcalı, şöyle devam etti:

"Akşamları saat 21.00'de ilk gün Ozan Doğulu ile çok güzel bir performans ve müzik şenliği var. İkinci gün ise Mazhar Alanson ilk defa Türkiye'de farklı bir konseptle Ankaralıların karşısında güzel parçalarını paylaşacak. İlk girişte makul seviyelerde ücretli biletimiz var. 12 yaşına kadar çocuklarımızdan ücret almıyoruz. Eğer misafirlerimiz 3 gün boyunca etkinliğe katılmak isterlerse de kombine bilet ile organizasyona dahil olabilirler."

Kırcalı, ilk saatler olmasına rağmen festivale yoğun bir katılım olduğuna dikkati çekti ve bu tarz organizasyonların yıl içerisinde de devam edeceği bilgisini verdi.

Soğuk baklava festivaldeki yerini aldı

Yapılış tarzı ve soğuk yenmesi sebebiyle festivalin öne çıkan tatlarından olan soğuk baklava ilk kez başkentlilerin beğenisine sunuldu. Soğuk baklavanın üreticisi olan tatlı ustası Sıtkı Altunbay, tatlının en büyük özelliğinin soğuk olarak ikram edilmesi, şerbetinin sütle yapılması ve üzerine çikolata dökülmesi olduğunu söyledi. Altunbay, soğuk baklavanın hafif tatlılardan biri olduğunun altını çizerek "Bu tatlı son bir yıldır revaçta olan lezzetlerimizden biri. Çok rağbet görüyor." dedi.

Tatlının yapımından sonra buzdolabında tutulduğunu belirten Altunbay, "Çok hafif bir tatlı ve özellikle yaz aylarının vazgeçilmezi haline geldi. Yüzde yüz olarak dondurmaya alternatif oldu diyebiliriz. Su içmediğiniz sürece de hiç bir tatlı kilo yapmaz." diye konuştu.

Festivaldeki bir diğer lezzet olan tepsi katmeri ise 15 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra tatlı ustası olmaya karar veren Atilla Kara'nın tezgahında yapılıyor. Kara, Ankara'da iki farklı yerde satış yaptıklarını ve festivale ilk kez katıldığını aktararak şunları söyledi:

"Gaziantep'in katmeri meşhurdur. Çok ince hamurla yapılır ve fırında anlık olarak pişirilir. Bizim bu yaptığımız biraz daha soğuk tatlıya giriyor. Baklava ayarındadır ve yüzde yüz sade yağ kullanıyoruz. Hem hafiftir hem de lezzetlidir. Tatlımız doğal olduğu için yüzde yüz tereyağı kullanıyoruz. Doğal fıstık kullanıyoruz ve tane fıstık alıp kendimiz bunu öğüterek toz haline getiriyoruz. Bütün malzemeler bize ait olduğu için fazla kilo alınmıyor."

"Ejderha Nefesi" başkentlileri bekliyor

Festivale gelenlerin uğrak noktalarından birisi de "Ejderha Nefesi" adı verilen ve mısır gevreklerinin sıvı nitrojen ile soğutulması sonucu oluşan soğuk cips standı oldu.

Soğuk cipslerin üreticisi Pelin Karakaya, bu cipsleri yiyenlerin ağız ve burunlarından çıkan dumanlar sebebiyle büyük ilgi gördüklerini belirterek "Genelde gençler ve çocukların çok hoşuna gidiyor ve dumanlar çıktıkça çok eğleniyorlar. 2 seneye yakın bunu yapıyoruz ve dondurmayı da yine sıvı nitrojenle üretiyoruz." dedi.

Türk lezzetlerini dünyaya tanıtan şef olarak bilinen Ali Açıkgül de "San Sebastian Cheesecake" ile festivaldeki yerini aldı. Açıkgül, tatlının yapılışını merak edenler için cumartesi günü bir tanıtım gerçekleştireceğini anlatarak "Bu ürünün her tarafı karamel. Sos kullanmıyoruz. Ayrıca bunun içinde hiç un yok. Aynı zamanda istenirse şekersiz de yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ürünün yakın zamanda Türkiye sınırlarını da aşacağını dile getiren Açıkgül, şunları söyledi:

"İspanya'nın San Sebastian şehrinde bile bu isimde bir cheesecake var dendiğinde onlar dahi bilmiyor bunu. Ben sadece orada gidip gördüm ve orada etkilendiğim için adını böyle koydum. Şu an bütün kafe ve restoranlarda herkes bu isimde kullanıyor. Şimdi artık bir de Arap ülkelerine gitmeye başladı."

Üç gün boyunca Ankaralıları ağırlayacak ve 30 Haziran Pazar günü akşamı son bulacak festival, gündüz 12.00'de kapılarını açacak ve akşam saat 22.00'ye kadar devam edecek. Biletler ise Biletix'ten ve etkinlik alanı girişinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA