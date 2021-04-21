Başkentte halka açık meyve bahçesi
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Başkentte halka açık meyve bahçesi

Başkentte halka açık meyve bahçesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin bitki ihtiyacını karşılamak için Ovacık Mahallesi'ne kurulan 2 bin 880 metrekare büyüklüğündeki seranın etrafında bulunan 3 bin metrekarelik alan halka açık meyve bahçesi olarak hizmet verecek.

Ankara Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin bitki ihtiyacını karşılamak için Ovacık Mahallesi'ne kurulan 2 bin 880 metrekare büyüklüğündeki seranın etrafında bulunan 3 bin metrekarelik alan halka açık meyve bahçesi olarak hizmet verecek.

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi'ne inşa edilen akıllı seranın etrafındaki 3 bin metrekarelik alana halka açık meyve bahçesi kuruldu. Belediye ekipleri tarafından elma, armut, kayısı, şeftali, kiraz ve vişne türünden meyve fidanlarının dikildiği bahçede yetişen ürünlerden vatandaş ücretsiz olarak faydalanacak.

"Vatandaşımız taze meyveyi dalından alıp tüketecek"

Konuya ilişkin açıklamalarda buluna Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Modern ve akıllı seramızda sebze fidesi üretimine başladık. Aynı zamanda buradaki 3 dönümlük alanı halka açık meyve bahçesi yaptık. Seramızın etrafında çevre düzenlemesi de yaparak buraya bir yürüyüş yolu inşa ediyoruz. Vatandaşımız hem spor yapacak hem de taze meyveyi dalından alıp tüketme imkanı bulacak. Pandemiyle birlikte gördük ki, tarımsal üretime bağlı olarak gıda ihtiyacı tüm dünyanın gündeminden hiç düşmüyor. Biz de elimizi taşın altına koyarak vatandaşımızı hem üretime teşvik ediyoruz hem de belediye olarak tarımsal üretime öncülük ediyoruz. Çiftçilerimize tohum, fide ve gübre desteği veriyoruz. Belediyemiz bünyesinde doğal bostan, üzüm bağı ve Bağlum'da 17 dönümlük alana meyve bahçesi kurduk. Seramızın yanında bulunan 3 dönümlük alanı da yine meyve bahçesi olarak değerlendirdik. Bu çalışmalarımız Türkiye'ye örnek olacak" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Başkentte halka açık meyve bahçesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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